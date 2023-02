Wrzody żołądka to kłopotliwa dolegliwość, która wpływa na nasze życie każdego dnia. Na szczęście przy odpowiedniej diecie, nie będziemy musieli rezygnować z drobnych przyjemności.

Czy picie kawy zwiększa ryzyko wrzodów żołądka?

Popularny mit mówi, że picie kawy, szczególnie na czczo może przyczynić się powstawania wrzodów na żołądku. Najnowsze badania udowodniły jednak, że powstawanie ubytków w błonie śluzowej nie ma związku z piciem kawy. Znaczący wpływ na rozwój choroby mają bakterie Helicobacter pylori i to ich namnożenie może czynić większą szkodę, niż kawa. Napój został wykluczony spośród czynników ryzyka wystąpienia wrzodów żołądka. Nie oznacza to, że nie podrażnia go. Kwaśne pH kawy może działać na niego podrażniająco i powodować dyskomfort. Jak tego uniknąć?

Reklama

Kawa, która nie szkodzi na żołądek

Zdania na temat picia kawy przy chorobie wrzodowej są podzielone. Część lekarzy stanowczo zabrania jej picia. Inni uważają, że w małych dawkach nie powinna szkodzić. Najczęściej jest to sprawa indywidualna, o której samodzielnie należy zdecydować. Jeśli kawa nie powoduje u nas dyskomfortu, można ją pić w ograniczonych ilościach.

Zobacz także: Dodaj do kawy. Rozprawią się z oponką i boczkami

Kawa na czczo

Aby kawa nie szkodziła na żołądek, należy zadbać nie tylko o sam napój, ale także o warunki, w jakich go pijemy. Jednym z największych błędów jest picie kawy na czczo. W takim przypadku wpływa ona bezpośrednio na błonę śluzową żołądka i jelit. Zwiększa wydzielanie kwasu żołądkowego i może powodować nieprzyjemne dolegliwości. Dlatego zadbajmy, aby przed wypiciem kawy coś zjeść, nawet jeśli będzie to małe i lekkie śniadanie.

Kawa z mlekiem

Jednym ze sposobów na zminimalizowanie negatywnych skutków picia kawy jest dodanie do niej niewielkiej ilości mleka lub śmietanki. Sprawi to, że kwaśne pH kawy zostanie w pewnym stopniu zneutralizowane, a napój nie podrażni żołądka. Jeśli cierpimy na nietolerancję laktozy, warto spróbować roślinnych zamienników mleka. Napój owsiany, migdałowy lub ryżowy mają lekko słodkawy smak i kremową konsystencję i będą pasować do kawy.

Zdjęcie Nie musimy rezygnować z porannego rytuału parzenia kawy / 123RF/PICSEL

Kawa zbożowa

Jeśli zauważyliśmy, że tradycyjna kawa w każdej formie wpływa na nasze złe samopoczucie, możemy wybrać kawy zbożowe. Nie jest to idealny zamiennik. Zbożowe kawy są delikatniejsze i mają całkiem inny smak. Będą odpowiadać osobom, które nie chcą rezygnować z porannego rytuału parzenia kawy. Przez brak kofeiny można ją pić także wieczorem.

Herbata zamiast kawy

Jeśli rano potrzebujemy dużej dawki kofeiny, a czarna kawa odpada, możemy spróbować herbaty. Czarna, zielona i czerwona herbata mają największą zawartość teiny, która wpływa na organizm pobudzająco. Napary nie mają podrażniającego wpływu na żołądek. Można je spożywać bez obaw i zapewnić sobie dodatkowy zastrzyk energii.

Czytaj też: Kawa - pić czy nie pić?

Dieta przy wrzodach żołądka

Przy chorobie wrzodowej żołądka należy uważać na wiele czynników. Dieta powinna być zdrowa i lekkostrawna. Powinno się przyjmować dużo płynów w postaci wody i naparów. Odpowiednia suplementacja może także zmniejszyć negatywne skutki choroby. Należy unikać alkoholu, nikotyny oraz nadmiernej ilości leków przeciwzapalnych bez recepty.

Trzymanie się tych wytycznych może złagodzić przebieg choroby. Jeśli zadbamy o nasz organizm, może się okazać, że filiżanka kawy raz na jakiś czas, nie zrobi nam krzywdy.

Sprawdź również: Choroba wrzodowa. Czym są wrzody trawienne i jak je leczyć?