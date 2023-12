Spis treści: 01 Brownie - co to za ciasto?

Brownie - co to za ciasto?

Intensywnie czekoladowe, nieco zakalcowate i doskonałe w każdym kęsie. Brownie to ciasto, które wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Z wyglądu bywa dość niepozorne i mało zachęcające. Ciemnobrązowa i popękana skórka, z której wydobywa się smakowity zapach, sprawia, że mamy ochotę wgryźć się w sam środek.

Wypiek wyróżnia się mocno wilgotną strukturą, która w pierwszej chwili może przywodzić na myśl mocno niedopieczone ciasto. Podstawowym składnikiem jest czekolada dobrej jakości. Jaki typ mąki dodać do brownie? Najlepiej postawić na niewielką ilość klasycznej mąki pszennej lub drobnej krupczatki. Czy do tradycyjnego brownie dodaje się proszek do pieczenia lub sodę? Warto wiedzieć, że ten rodzaj ciasta nie powinien wyrastać, zachowując dość zbitą konsystencję.

Korzenny przysmak - wskazówki

Święta dobiegły końca, a unoszący się w całym domu intensywny zapach pierniczków jeszcze przez długi czas przypomina o przygotowywanych smakołykach. Ciesząc się ostatnimi dniami roku, powoli zaczynamy myśleć o sylwestrowych szaleństwach. Pomysłem na szybkie, kremowe i przepyszne ciasto jest brownie korzenne z pierniczkami.

To smakołyk dla zabieganych, którym nie dane było odpoczywać po świętach. Przepis doskonale łączy ze sobą intensywną nutę przypraw korzennych z wybornym smakiem czekolady. Jeśli chcemy, by domowy wypiek okazał się sukcesem, trzymajmy się kilku prostych wskazówek:

czekolada - jedna powinna być gorzka, a najlepiej w przedziale od 60 do 80% zawartości kakao, a druga mleczna;

- jedna powinna być gorzka, a najlepiej w przedziale od 60 do 80% zawartości kakao, a druga mleczna; jajka - koniecznie w temperaturze pokojowej, dlatego warto wyjąć je z lodówki na kilka godzin przed pieczeniem. Proces ocieplania możemy przyspieszyć za pomocą miski z ciepłą wodą, do której wkładamy jajka i wymieniamy co 10-15 minut;

- koniecznie w temperaturze pokojowej, dlatego warto wyjąć je z lodówki na kilka godzin przed pieczeniem. Proces ocieplania możemy przyspieszyć za pomocą miski z ciepłą wodą, do której wkładamy jajka i wymieniamy co 10-15 minut; pierniczki - nic nie stoi na przeszkodzie, by użyć tych, które zostały po świętach, lub zdecydować się na kupne, np. w czekoladzie.

Brownie z pierniczkami - przepis

Składniki:

150 g gorzkiej czekolady

50 g czekolady mlecznej

130 g masła

150 g cukru brązowego

2 jajka

80 g mąki pszennej

10 g niesłodzonego kakao

2 łyżki przyprawy do piernika

½ łyżeczki proszku do pieczenia

10-12 pierniczków na wierzch

Przygotowanie:

Do garnuszka z grubym dnem wkładamy masło, roztapiamy na niewielkim ogniu, następnie dodajemy połamaną gorzką i mleczną czekoladę. Zawartość naczynia mieszamy do rozpuszczenia czekolady, a następnie zdjąć z ognia i odstawić do wystudzenia. Do czystej miski wbijamy jajka, dodajemy cukier i łączymy składniki za pomocą trzepaczki. W kolejnym kroku wolnym strumieniem dolewamy ostudzoną czekoladę z masłem. Masę wzbogacamy o porcję przesianej mąki, kakao, proszku do pieczenia oraz przyprawy piernikowej. Wymieszane ciasto przekładamy do formy 18 × 18 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Po wyrównaniu wierzchu brownie układamy na nim w równych odstępach pierniczki i pieczemy przez 30-35 minut w piekarniku nagrzanym do 160 st. C. Po upływie wyznaczonego czasu wyciągamy brownie z piekarnika i pozostawiamy w foremce do całkowitego wystudzenia. Smacznego!

