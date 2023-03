Spis treści: 01 Czy brownie jest zdrowe? Oto jak zrobić brownie fit

02 Szybkie, zdrowe brownie. Prosty przepis

03 Czy awokado jest zdrowe?

Czy brownie jest zdrowe? Oto jak zrobić brownie fit

Brownie jest mocno czekoladowym ciastem, które pokochali zarówno miłośnicy słodkości, jak i kucharze, którzy nie lubią zbyt mocno napracować się w kuchni. Jego wykonanie jest bowiem błyskawiczne i proste, a ostateczny wypiek zachwyca puszystością, wręcz rozpływając się w ustach.

Wiele osób ma jednak wyrzuty sumienia sięgając po kawałek ciasta "nafaszerowany" czekoladą. Wypiek wcale nie musi być jednak niezdrowy. Wystarczy przygotować go na bazie owoców, w tym awokado. Zachwyci smakiem, a jednocześnie nie będzie wiązało się z poczuciem winy nad złamaną dietą.

Szybkie, zdrowe brownie. Prosty przepis

Podczas pieczenia ciast coraz częściej wykorzystujemy nietypowe produkty. Do przygotowania zdrowego brownie potrzebować będziemy awokado. Brzmi oryginalnie? Ostateczny smak przebije najśmielsze oczekiwania.

Do przygotowania brownie w wersji fit potrzebować będziemy:

1 dojrzałego awokado,

2 dojrzałych bananów,

100 g gorzkiej czekolady (min. 70 proc. kakao) pokrojonej na drobne kawałki,

2 jajek,

½ szklanki orzechów włoskich, posiekanych,

1 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 ½ szklanki mąki owsianej.

Piekarnik rozgrzać do 180 st. C. Prostokątną formę do pieczenia (20x30cm) wyłożyć papierem do pieczenia i posmarować olejem. W misce wymieszać mąkę owsianą i proszek do pieczenia. W innym naczyniu rozgnieść awokado widelcem lub za pomocą blendera do momentu otrzymania gładkiej pasty. Dodać rozgniecione banany i jajka, mieszając, aż składniki się połączą.

Kolejno dodać mokre składniki do suchych i mieszać do momentu uzyskania jednolitej masy. Dodać gorzką czekoladę i posiekane orzechy. Dokładnie wymieszać. Następnie wylać do formy i równomiernie rozprowadzić.

Piec przez około 25 - 30 minut. Ciasto powinno być wilgotne i miękkie w środku, ale nie surowe. Po upieczeniu wystudzić na kratce. Gotowe! Tak zdrowego brownie jeszcze nie jadłaś!

Czy awokado jest zdrowe?

Zdjęcie Awokado uznawane jest za jeden z najzdrowszych owoców / 123RF/PICSEL

Awokado uznawane jest za jeden z najzdrowszych owoców. Jest bogatym źródłem wielu witamin, w tym tych z grupy B oraz A, C, E, K i H, a także zawiera w swoim składzie substancje mineralne: wapń, miedź, żelazo, mangan, potas i fosfor.

Awokado, ze względu na wiele wartości odżywczych i mineralnych, znalazło swoje zastosowanie w codziennej diecie. Ze względu na dużą zawartość tłuszczów nienasyconych z powodzeniem można stosować je jako masło.

Awokado jest kremowe, sycące, a ze względu na delikatnie orzechowy smak świetnie sprawdza się w duecie z czekoladą. Lody, brownie czy ciasteczka owsiane na jego bazie powinny więc znaleźć stałe miejsce w naszym codziennym jadłospisie. Owoc działa bowiem z korzyścią dla naszego samopoczucia, przyspieszając metabolizm. Poprawia również stan cery, włosów czy paznokci. Jest prawdziwą odżywczą bombą witamin.

