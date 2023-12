No to klops! Przepis na szybki i pożywny obiad

Dlaczego akurat klopsy?

Choć klops to nazwa zazwyczaj zarezerwowana dla pieczeni rzymskiej, to dziś na kulinarny tapet bierzemy małe klopsiki, czyli pulpety. Nie trzeba spędzać dużo czasu w kuchni, a w mig można je zaserwować i podać wtedy, kiedy nie mamy pomysłu na obiad. Co więcej, można podawać je z różnymi sosami, a w takiej wersji wystarczy ugotować ziemniaki, kaszę lub makaron i obiad wychodzi jak malowany. Jak zrobić klopsy? Czas poznać potrzebne składniki.

Sprawdź: Najlepiej smakuje domowy. Zrób makowiec z przepisu Ewy Wachowicz

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Klops z papryką i sałatka ziemniaczana z marynowanymi karczochami Polsat

Składniki:

Mięso mielone wieprzowe (500 g)

Jajko (1 szt.)

Bułka tarta (trzy łyżki)

Mąka pszenna (łyżka)

Przyprawy: sól, pieprz, papryka ostra

Sposób przygotowania:

W misce umieszczamy mięso, jajko, dosypujemy bułkę tartą oraz przyprawy. Całość mieszamy ręką na gładką masę, a następnie formujemy małe, mięsne kuleczki. Na dużej patelni rozgrzewamy olej i podsmażamy delikatnie nasze klopsiki, aby z każdej strony były lekko zarumienione. Gdy nam się to uda, zalewamy niewielką ilością wody, patelnię przykrywamy i całość dusimy pod przykryciem nie dłużej niż kwadrans. Na koniec w osobnej miseczce rozrabiamy mąkę z niewielką ilością wody i wlewamy całość do naszych klopsów. Po kilku chwilach, gdy sos zgęstnieje, obiad gotowy!

Pamiętaj o dodatkowych składnikach

Jeśli udało nam się opanować podstawowy przepis na klopsy, to czas na modyfikację przepisu. Mięso można doprawiać na tysiące sposobów: można dodać odrobinę curry, kurkumy lub bawić się kompozycją suszonych ziół: majeranku, tymianku, bazylii albo oregano. Niektórzy nie wyobrażają sobie klopsików bez cebuli i czosnku, więc można je również uwzględnić kompletując składniki.

A co z sosem? Można go zrobić do klopsów w kilka chwil: wystarczy do podsmażenia użyć pomidorów w puszce i całość przyprawić bazylią, by wyszedł kremowy sos pomidorowy. Z drugiej strony można również zrezygnować z mąki, a zamiast niej dodać zahartowaną śmietanę i całość obsypać sporą ilością kopru.

Polecamy: Zjadaj na śniadanie. Wspiera odchudzanie i pobudza odporność