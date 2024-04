W produkcie znajdziemy także prawdziwie magiczny składnik, a mianowicie tryptofan. To aminokwas współpracujący z mózgiem i pomagający mu produkować serotoninę. Substancja ta odpowiada za nasze dobre samopoczucie oraz przyczynia się do przedłużenia uczucia szczęścia, błogości oraz spokoju. Ile godzin przed snem pić ciepłe mleko? Specjaliści doradzają, by wypić ciepłe mleko, kiedy zostaną nam 1-2 godziny do udania się na sen.