Spis treści: Czy pora mycia zębów ma znaczenie? Myć zęby przed czy po śniadaniu? Oto opinia eksperta Jak długo myć zęby?

Czy pora mycia zębów ma znaczenie?

Zdaniem ekspertów codzienne, staranne mycie zębów to konieczność, o której nie należy zapominać. Tyczy się to zarówno niemowląt, dzieci jak i dorosłych. Co więcej, zaleca się robienie tego dosyć często, a szczotkowanie dwa razy na dobę to absolutne minimum. Aby dokładnie oczyścić zęby z resztek jedzenia i płytki bakteryjnej potrzebna będzie nie tylko dobrej jakości szczoteczka, pasta do zębów (najlepiej rekomendowana przez stomatologów), ale również przyda się nić dentystyczna oraz płyn do płukania ust. Nawyk ten wszedł nam już w krew i często nie zastanawiamy się jak długo i kiedy dokładnie powinno się myć zęby. Okazuje się, że wiele osób decyduje się na higienę jamy ustnej dopiero po zjedzeniu śniadania. To ten wybór jest słuszny?

Na zdrowie ma wpływ zarówno sposób mycia zębów, jak również czas trwania tej czynności Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Myć zęby przed czy po śniadaniu? Oto opinia eksperta

Na temat mycia zębów zabrała ostatnio głos doktor Dorota, która udziela zdrowotnych porad na instagramowym profilu o nazwie "zdrowinki". Ekspertka będąca lekarzem rodzinnym w krótkim filmiku wyjaśniła, że moment mycia zębów - szczególnie rano, ma ogromne znaczenie i może wpływać na zdrowie.

Myjesz zęby przed śniadaniem czy po? Przed wzięciem tabletki np. na tarczyce czy po?

"Jestem lekarzem rodzinnym i wiem jak bakterie zasiedlające jamę ustną i przewód pokarmowy mają decydujące znaczenie dla zdrowia.

Dlaczego pamiętaj - po śnie, kiedy masz przerost (a to jest normalne) bakterii, które dłużej zasiedlały się w jamie ustnej, a część z nich jest patogenna, najpierw koniecznie umyj zęby i dopiero wtedy weź, jeśli potrzebujesz tabletkę na nadciśnienie czy np. niedoczynność tarczycy, a dopiero później zjedz śniadanie", stwierdziła ekspertka.

Zdaniem doktor Doroty taka kolejność jest ogromnie ważna. Szczotkując zęby przed posiłkiem, usuwamy bowiem bakterie i osad, zamiast wcierać ich w szkliwo podczas jedzenia.

Jak długo myć zęby?

Czas mycia zębów, jak i sposób jest również istotny. Zalecenia ekspertów mówią, że czynność ta powinna trwać około 2-3 minuty. To naprawdę niewiele, a przynosi wiele zdrowotnych korzyści.

