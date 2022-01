Kupujesz pomidory w puszce? To błąd!

Przeciery, kawałki pomidorów krojonych lub całych, koncentraty, gotowe sosy. Sklepy spożywcze dają nam szeroką gamę wyboru przetworzonych produktów. Poza sezonem jest to zdecydowanie tańsza inwestycja. Wiele z tych produktów jest już przyprawionych, co sprawia, że danie możemy przygotować w kilka minut.

W ostatnim czasie sporo mówi się jednak o szkodliwym wpływie pomidorów z puszki na nasze zdrowie. Czy faktycznie?

Pomidory w puszce a bisfenol A

Opinie na temat tego, czy powinno się jeść produkty spożywcze z puszek, są podzielone. Przeciwnicy wskazują na zagrożenia wynikające przede wszystkim z samego opakowania. Wnętrze puszek jest bowiem pokryte bisfenolem A - związkiem chemicznym, który ma chronić zawartość przed kontaktem z metalem i który jest powszechnie wykorzystywany w produkcji tworzyw sztucznych.

W minionych latach przeprowadzono wiele badań, dotyczących ewentualnej toksyczności bisfenolu A dla ludzkiego organizmu. W efekcie 1 marca 2011 roku Unia Europejska wprowadziła zakaz wykorzystywania go w produkcji butelek dla niemowląt. To budzi obawy.





Czy pomidory z puszki są zdrowe?

To, czy bisfenol A posiada toksyczne działanie na organizm ludzi dorosłych, wciąż jest w fazie badań. Naukowcy zastanawiają się również, jakie jego ilości przenikają z opakowań do żywności, w przypadku konserw owocowych i warzywnych.

Nie ulega jednak wątpliwości, iż problem pojawia się, kiedy otworzymy puszkę i nie wykorzystamy całej jej zawartości, pozostawiając resztę w lodówce. Pod wpływem światła i tlenu bisfenol dostanie się do pożywienia. W związku z tym warto przełożyć resztkę pomidorów do szklanego słoiczka i w ten sposób przechować do następnego użycia.

By być w stu procentach pewnym tego, co jemy, warto zainwestować w maszynkę do przecierania pomidorów. Ta wyglądem przypomina sprzęt kuchenny, który używały nasze babcie. Przy domowej produkcji przetworów ze świeżych pomidorów mamy pewność, że w przygotowanych przez nas daniach nie znajdują się żadne szkodliwe dla zdrowia substancje.

