Soczyste mięso z pysznymi dodatkami. Smakuje wyśmienicie!

Zdjęcie Kurczak po włosku /123RF/PICSEL

Składniki dla: 4 osób Składniki 4 udka kurczaka

ok. 10 dużych pieczarek

6 plastrów wędzonego boczku

1 cebula

2 ząbki czosnku

pół szklanki białego wina

1 puszka pomidorów (pokrojonych)

1 łyżeczka suszonego oregano

kilka listków świeżej bazylii

oliwa z oliwek

sól, pieprz

Sposób przygotowania

1. Kurczaka natrzyj solą i pieprzem, obsmaż krótko na patelni, a następnie odłóż na talerz. Na tej samej patelni podsmaż najpierw pokrojony na kawałki boczek oraz posiekaną cebulę i czosnek. Następnie dodaj pokrojone pieczarki, smaż kolejne 5 minut. Wlej wino, dodaj pomidory wraz z zalewą. Dopraw do smaku solą, pieprzem i ziołami. Gotuj około 5 minut.



2. Dodaj do sosu uda i duś do miękkości przez 40 minut. Na 10 minut przed końcem dodaj osączone z zalewy oliwki.