Dieta dr Ewy Dąbrowskiej zyskała spore grono zwolenników, zarówno wśród celebrytów, jak i anonimowych "zjadaczy chleba"

Przyjrzymy się bliżej opracowanej przez dr n. med. Ewę Dąbrowską metodzie na odtrucie organizmu i wsparcie systemu immunologicznego oraz mechanizmów samoleczenia

Dieta Dąbrowskiej - cztery etapy

Dieta dr Dąbrowskiej to oczyszczająco-odchudzająca kuracja warzywno-owocowa. Choć bywa nazywana dwuetapową, de facto składają się na nią aż cztery etapy:

dwa zasadnicze - post i wdrożenie zdrowych nawyków

dwa pomocnicze - przygotowanie do postu i wychodzenie z postu

Pierwszym etapem zasadniczym jest oczyszczająca głodówka, która trwa od kilku do kilkunastu dni. W wyjątkowych sytuacjach post może być przedłużony nawet do kilkudziesięciu. Po takim przygotowaniu, w drugim etapie zasadniczym, włączany jest model zdrowego odżywiania - oparty na produktach naturalnych, lokalnych i niskoprzetworzonych. Nie można pominąć bardzo ważnego - trwającego zazwyczaj cztery dni - etapu wychodzenia z postu, którego celem jest stopniowe włączanie nowych produktów.

W diecie Dąbrowskiej królują warzywa i owoce. Wśród produktów pożądanych (w drugim etapie zasadniczym) są też ziarna zbóż, kasze, nasiona, orzechy, rośliny strączkowe, chleb razowy i produkty mleczne.

Idea diety dr Dąbrowskiej

Zdjęcie Dieta Dąbrowskiej nie tylko pomaga schudnąć, ale również poprawia kondycję organizmu / 123RF/PICSEL

Jak przekonuje autorka tego modelu, żeby organizm mógł sam naprawiać ewentualne "awarie" - żeby zoptymalizować jego moce samoleczące, trzeba go najpierw porządnie oczyścić. Temu służy post. W tym, trudnym dla osoby podejmującej wyzwanie, czasie wraz ze złogami i toksynami organizm ma szansę pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej. Odchudzanie nie jest celem zasadniczym, a pobocznym skutkiem oczyszczania ciała. Wśród korzyści postu pojawia się też poprawa samopoczucia, witalności, stanu zdrowia i jakości snu. Wśród odległych korzyści wymienia się profilaktykę chorób cywilizacyjnych, łącznie z nowotworowymi.

Jak przygotować się do diety Dąbrowskiej?

Dieta Dąbrowskiej jest wyzwaniem, do którego trzeba się porządnie przygotować, tak fizycznie, jak i psychicznie. Wszak głód wpłynie na jakość życia, nastrój i szereg innych czynników, które determinują naszą codzienność. Trudny jest szczególnie pierwszy etap, do którego nie można wejść z pełnym brzuchem i do granic rozciągniętym żołądkiem, bo towarzyszące głodówce symptomy będą jeszcze bardziej dokuczliwe. Najlepiej już kilka-kilkanaście dni wcześniej zacząć usuwać z jadłospisu - o ile w nim są - słodycze, wyroby cukiernicze, słone przekąski, mięso i produkty typu fast food, żeby wejście w etap postu nie było skokiem na główkę.

Dieta Dąbrowskiej - co można jeść w trakcie postu?

W trakcie postu, który trwa zazwyczaj od 10-40 dni, dzienna kaloryczność to około 600 kcal. Wśród produktów, z których można w tym czasie korzystać, są warzywa o niskiej zawartości skrobi i owoce o niskiej zawartości fruktozy, czyli:

warzywa korzeniowe: marchew, rzodkiew,

warzywa kapustne: brokuł, kalafior,

warzywa psiankowate: pomidory, papryka,

warzywa dyniowate: ogórki, kabaczki,

warzywa cebulowe: cebula, por,

warzywa liściaste: sałata, nać pietruszki i selera,

zioła,

najmniej słodkie odmiany jabłek,

grejpfruty,

cytryny, limonki,

jagody.

Najcenniejsze odżywczo są warzywa i owoce zjadane na surowo. Brokuł i kalafior również mogą być spożywane bez obróbki termicznej, choć to w naszym kraju mało popularna metoda. Warzywa można podawać również w formie zup (bez śmietany i innych tłustych czy mącznych dodatków), krótko gotowane na parze, duszone czy zapiekane (bez dodatku tłuszczu).

Najważniejszym elementem tej części diety są napoje. Najlepszym wyborem będą:

woda o niskiej zawartości minerałów

świeżo wyciskane soki warzywne (z małym dodatkiem owocowym)

napary ziołowe i owocowe

W trakcie postu należy przyjmować 2,5-3 litrów płynów nawadniających na dobę.

Wdrażanie zdrowych nawyków - drugi etap zasadniczy diety Dąbrowskiej

W drugim etapie zasadniczym, po intensywnym oczyszczeniu organizmu, włączamy produkty naturalna, które go odżywią i wzmocnią. Obok warzyw i owoców, włączamy do jadłospisu:

kasze

ziarna

orzechy

rośliny strączkowe (ich nie ma w pierwszym etapie)

chleb razowy

produkty mleczne

Ważne, żeby robić to stopniowo, bo w trakcie postu doszło do zmian w przedbiegu procesów metabolicznych. Temu służy etap wychodzenia z postu. Nie można bowiem już pierwszego dnia (po 10 czy 40 dniowym poście) zjeść i chleba, i nabiału. Takie działanie mogłoby skończyć się poważnymi sensacjami metabolicznymi, okupionymi bólem.

Zdjęcie Dieta Dąbrowskiej jest wyzwaniem, do którego trzeba się porządnie przygotować / 123RF/PICSEL

Przykładowe dania w diecie Dąbrowskiej

Wbrew obawom wielu osób, jadłospis w diecie Dąbrowskiej nie jest ani niesmaczny, ani monotonny. Nie jest to "czas jedzenia sałaty, którą popijamy wodą". Wśród pomysłów na dania roślinne, dużą popularnością cieszą się zupy krem z warzyw, zupa z kiszonych buraków, sałatki, surówki, papryka faszerowana warzywami, warzywne dania jednogarnkowe, bigosy, leczo czy zapiekanki warzywne. Szczególne uznanie zdobyła propozycja placuszków z cukinii, jako mniej kalorycznych i zdrowszych od klasycznych placków ziemniaczanych. Są szybkie w przygotowaniu i wyjątkowo smaczne.

Jak przygotować placuszki z cukinii?

Zdjęcie Przykładowe danie z diety dr Dąbrowskiej? Placuszki z cukinii / 123RF/PICSEL

Oprócz połówki cukinii, ścieramy na tarce o grubych oczkach małą marchew, małą cebulę, połówkę brokułu Dodajemy drobno posiekaną natkę z pietruszki i papryczkę chili Wbijamy jajko i dodajemy zmiażdżone widelcem awokado Mieszamy do momentu, aż wszystkie składniki dobrze się połączą, doprawiamy czarnym pieprzem, kurkumą i szczyptą soli Smażymy na dobrze rozgrzanym oleju, około 3 minut z każdej strony. I gotowe.

Produkty z czarnej listy. Dlaczego w trakcie postu nie można pić kawy?

Wśród produktów, z których trzeba zrezygnować w trakcie trwania diety warzywno-owocowej, obok oczywistych - jak słodycze, produkty cukiernicze, słone przekąski, żywność typu fast food, mięso - jest też kawa. Dlaczego trzeba ją wykluczyć, szczególnie na etapie głodówki? Kawa, podobnie jak czarna herbata, nie nawadnia, wręcz przeciwnie - przyczynia się do zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, czego trzeba unikać w diecie ubogoenergetycznej. Wśród rekomendowanych płynów jest woda, świeże soki warzywno-owocowe, napary ziołowe i owocowe. Dozwolona jest również kawa z cykorii (100 proc.). Na etapie przygotowania i wychodzenia z postu, a także wdrażania zdrowych nawyków można pić kawę naturalną. Ważne, żeby spożywać ją bez cukru i nie przekraczać 2-3 filiżanek na dobę.

Ile można schudnąć na diecie Dąbrowskiej?

Ile można schudnąć? Na tak postawione pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Determinuje ją szereg czynników, a wśród nich:

waga wyjściowa - im wyższa, tym bardziej spektakularne efekty (im więcej tkanki tłuszczowej zgromadziliśmy, tym więcej organizm jej spali) wiek - młodszy organizm reaguje szybciej ogólny stan zdrowia - choroby przewlekłe i zażywane leki mogą wpływać na procesy metaboliczne czas stosowanego postu - im dłuższy, tym można się spodziewać większej utraty zbędnych kilogramów (uwaga! Nie zawsze - wszystko zależy od wagi, a dokładniej nadwagi, wyjściowej) konsekwencji w trzymaniu zasad obu etapów diety motywacja do utrzymania zdrowych nawyków żywieniowych po zakończeniu diety warzywno-owocowej

Dieta Dąbrowskiej - spektakularne efekty

Porady Co jeść przy Hashimoto, żeby schudnąć? Te produkty powinny się znaleźć na twoim talerzu Etap postu przynosi największą redukcję masy ciała. Pacjenci chudną nawet 0,5 kilograma na dobę! Po 4 tygodniach - 0,4 kg/dobę, a po 6 - redukcja spada do 0,3 kg/dobę. To robi wrażenie, ale nie jest to zdrowa redukcja masy cała. Za optymalną uznaje się taką, która nie przekracza 1 kg/tydzień.

Spektakularna utrata masy ciała to wyraźnie wyższe ryzyko efektu jo-jo, który jest jednym z największych zagrożeń tej diety.

Dieta Dąbrowskiej - korzyści dla zdrowia

Etap głodówki (post) uruchamia trawienie endogenne, organizm zaczyna trawić własne zapasy - zgromadzone w tkance tłuszczowej. Nie ma dostępu do dostarczanych dotąd z dietą produktów wysokoenergetycznych (tłuszcze i węglowodany) ani budulcowych (białko), więc trawi to, co zgromadził i, co najważniejsze, oczyszcza się.

Wraz z tkanką tłuszczową pozbywa się toksyn, złogów, metali ciężkich i uszkodzonych komórek (chorych, zniszczonych, zmutowanych). Tak głęboki proces detoksykacji organizmu, daje mocny zastrzyk sił witalnych i przywraca pierwotne zdolności do samoleczenia.

Zdjęcie W trakcie postu, który trwa zazwyczaj od 10-40 dni, dzienna kaloryczność to około 600 kcal / 123RF/PICSEL

Dla kogo dieta Dąbrowskiej może być korzystna?

Choć wiele osób przechodzi na dietę dr Dąbrowskiej przede wszystkim po to, żeby schudnąć, redukcja masy ciała - zgodnie z intencją autorki tego modelu - może być pożądanym, acz pobocznym skutkiem. Celem nadrzędnym jest oczyszczenie organizmu z tego, co zakłóca jego prawidłową pracę. Dieta Dąbrowskiej jest zalecana przy:

słabej odporności,

częstych infekcjach układu oddechowego,

alergiach pokarmowych, wziewnych, kontaktowych i krzyżowych,

nietolerancjach pokarmowych,

zapaleniu wątroby,

migrenach,

chorobach autoimmunologicznych (Hashimoto, łuszczyca, gościec),

trądziku,

zespole suchego oka,

zespole metabolicznym X (otyłość, cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, obrzęki, zakrzepica i choroba wieńcowa),

zaburzeniach miesiączkowania,

dolegliwościach związanych z okresem przejścia menopauzalnego,

niedoczynności tarczycy i guzkach tarczycy,

torbielach jajników i mięśniakach macicy,

schorzeniach neurologicznych (nerwica, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, padaczka, udar niedokrwienny mózgu, zaburzenia pamięci).

Kto nie powinien przechodzić na dietę Dąbrowskiej?

Dieta Dąbrowskiej nie jest wskazana dla osób z awitaminozą, niedowagą i zaburzeniami odżywiania (w tym anoreksją i bulimią), a także z depresją i innymi problemami w obszarze zdrowia psychicznego. Nie powinny korzystać z niej dzieci, osoby małoletnie, kobiety ciężarne i matki karmiące piersią.

Przeciwwskazaniem są też:

czynna choroba nowotworowa,

nadczynność tarczycy,

cukrzyca typu pierwszego,

gruźlica,

niewydolność nerek i/lub wątroby,

niewydolność serca i układu krążenia,

schorzenia w obrębie układu oddechowego.

Najlepiej skonsultować pomysł włączenia diety warzywno-owocowej z lekarzem, zwłaszcza jeśli leczymy choroby przewlekłe i przyjmujemy preparaty farmaceutyczne, gdyż diety ubogoenergetyczne mogą nasilić działania niepożądane zażywanych leków.

Dieta Dąbrowskiej - efekty uboczne

Negatywne konsekwencje diety dr Dąbrowskiej

Największym zagrożeniem tej diety, jak i innych bardzo restrykcyjnych diet ubogoenergetycznych, jest ryzyko pojawiania się efektu jo-jo. Wszak organizm, który przez pierwsze 10-40 dni ma niemal głodowe racje żywnościowe i mocno zredukowaną kaloryczność w drugim etapie, wycisza procesy metaboliczne. To niesie ryzyko - jak zwykło się mówić - "przybrania na wadze" po zakończeniu diety warzywno-owocowej. Jak je ograniczyć? Powolnym wychodzeniem z drugiego etapu zasadniczego. Nie powinno ono trwać krócej niż odtruwanie, a najlepiej, żeby było dwukrotnie dłuższe.