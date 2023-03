Spis treści: 01 Na czym polega dieta jabłkowa?

02 Dla kogo jest dieta jabłkowa?

03 Jakie są efekty diety jabłkowej?

04 Ile się chudnie na diecie jabłkowej?

05 Przykładowy jadłospis na dietę jabłkową

06 Kto nie powinien stosować diety jabłkowej?

Na czym polega dieta jabłkowa?

Dieta jabłkowa należy do diet oczyszczających. Ma dwa warianty, jeden bardziej restrykcyjny niż drugi. Zazwyczaj trwa od trzech do pięciu dni. Nie powinno się jej przedłużać. Dieta opiera się na spożywaniu dużej liczby jabłek. Stanowią one posiłek sam w sobie lub są używane jako jeden z głównych składników potraw.

Każdy dzień powinien się zaczynać od wypicia szklanki wody z łyżką octu jabłkowego. Mikstura pobudza układ trawienny i wpływa na jego lepsze funkcjonowanie. Podczas trwania diety nie wolno pić kawy ani napojów gazowanych. Powinniśmy ograniczyć się do wody i ziołowych herbat. Każdego dnia należy wypijać przynajmniej dwa litry płynów. Dieta jabłkowa jest bogata w błonnik, a przyjmowanie ich zbyt małej ilości może prowadzić do zaparć.

Należy także unikać tłuszczu i soli. Ich nadmiar może wpływać na puchnięcie organizmu, co uniemożliwi osiągnięcie pożądanych efektów.

Każdego dnia diety nie powinno się przyjmować więcej niż 1000 kcal.

Dla kogo jest dieta jabłkowa?

Dieta jabłkowa nie obciąża systemu trawiennego ciężkostrawnymi produktami, dlatego można mieć po niej wrażenie, że nasz organizm jest oczyszczony, a układ trawienny lepiej działa.

Jakie są efekty diety jabłkowej?

Jabłka mają wiele wartości. Są dobrym źródłem witaminy B i C. Zawierają także takie minerały jak potas, jod, wapń oraz żelazo. Są także całkiem niskokaloryczne. Jedno średniej wielkości jabłko o wadze 180 g ma tylko 90 kcal. Przyjmowanie jabłek może pomóc w obniżeniu ilości złego cholesterolu we krwi, a tym samym zmniejszyć ryzyko zachorowania na miażdżycę i choroby układu krwionośnego.

Przez niski indeks glikemiczny i dużą zawartość pektyn, przyjmowanie ich pomaga w kontroli apetytu. Pektyny to rozpuszczalny błonnik, który poprawia trawienie. Dzięki niemu jesteśmy bardziej najedzeni, a jednocześnie nasz apetyt jest pod kontrolą.

Należy pamiętać, że dieta jabłkowa to dieta oczyszczająca, która pozwoli układowi pokarmowemu odpocząć i zregenerować się. Można się spodziewać, że po jej stosowaniu nabierzemy więcej energii i witalności. Poprawie ulegnie również nasz układ odpornościowy. Efekt odchudzający może wystąpić, będzie go jednak trudno utrzymać.

Ile się chudnie na diecie jabłkowej?

Podczas diety jabłkowej można schudnąć ok. 0,5-1 kg. Nie powinno być to jednak naszym głównym celem. Przez swój krótki charakter efekty odchudzania w ten sposób mogą nie potrwać długo, a nasza waga może zaraz wrócić do poprzedniego numeru.

Należy pamiętać, że 5 dni restrykcji nie wpłynie ekstremalnie na nasz wygląd. Przechodząc na tę dietę, warto o tym pamiętać.

Przykładowy jadłospis na dietę jabłkową

Zdjęcie Dieta jabłkowa jest prosta w przygotowaniu / 123RF/PICSEL

Dzień 1:

Pierwszego dnia przyjmujemy jedynie jabłka oraz dużą ilość płynów (wody, herbat ziołowych). Sięgamy po nie za każdym razem, kiedy zgłodniejemy. Maksymalnie można zjeść 2 kg owocu.

Dzień 2:

Jabłka w dalszym ciągu powinny być głównym składnikiem diety. Możemy jednak do nich dodać lekkostrawne produkty:

Śniadanie — jabłko i jogurt naturalny

Obiad — pierś z kurczaka, ryż, warzywa gotowane na parze, jabłko

Kolacja — łosoś przygotowany na parze, jabłko

Dzień 3:

Ostatniego dnia diety możemy włączać coraz więcej produktów, aby przejście do normalnego trybu jedzenie nastąpiło stopniowo.

Śniadanie — omlet z jabłkami

II śniadanie — zielony koktajl z jabłka i szpinaku

Obiad — dowolna ryba z surówką z marchewki i jabłka

Kolacja — jabłko pieczone z cynamonem

Kto nie powinien stosować diety jabłkowej?

Z diety jabłkowej powinny zrezygnować osoby, które cierpią na zgagę, chorobę wrzodową oraz zespół jelita drażliwego. Nie warto jej stosować, kiedy dokuczają nam dolegliwości dyspeptyczne, czyli ból w nadbrzuszu, wczesne uczucie sytości, po posiłkowe uczucie pełności. W przypadku innych schorzeń przewodu pokarmowego, które wymagają stosowanie diety ubogoresztkowej również nie poleca się przechodzenia na dietę jabłkową.

Stosowanie diety jabłkowej dłużej niż przez 5 dni może zaburzyć pracę naszego organizmu. Jest to zbyt mało zbilansowany sposób żywienia, a duża zawartość cukru w jabłkach może utrudnić nie tylko kontrolę wagi, ale także apetytu.

Przed zastosowaniem jakielkowiek diety, najlepiej skontaktować się z lekarzem i wykonać odpowiednie badania.

