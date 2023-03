Hashimoto to jedna z najczęstszych chorób tarczycy, prowadzącą do jej niedoczynności. Ma podłoże autoimmunologiczne i wymaga stałego leczenia. Duży wpływ na stan zdrowia pacjenta ma również właściwie skomponowana dieta.

Dieta przy chorobie Hashimoto - zasady ogólne

Mimo że nie istnieje uniwersalna dieta, która sprawdzałaby się w przypadku wszystkich chorujących na Hashimoto, wprowadzenie do niej pewnych składników oraz eliminacja innych pozytywnie wpływa na układ odpornościowy i wycisza reakcje zapalne.

Warto więc stawiać na pełnowartościowe, świeże produkty, bogate w witaminy, mikroelementy, kwasy omega-3 i antyoksydanty. Należy również zwracać uwagę na indeks glikemiczny potraw (im jest on niższy, tym lepiej).

Duże znaczenie ma sposób jedzenia - bardzo ważne jest regularne spożywanie posiłków i niedopuszczanie do długotrwałego uczucia głodu. Każdego dnia powinno się również wypijać przynajmniej 1,5-2 l. wody. Dobrym krokiem jest natomiast odstawienie alkoholu.

Zdjęcie Produkty zawierające kwasy omega-3 powinny stanowić stały element diety w przypadku Hashimoto / 123RF/PICSEL

Co jeść przy Hashimoto, żeby schudnąć?

Nadprogramowe kilogramy to problem wielu osób cierpiących na to schorzenie. Aby uniknąć tycia oraz nagłych wahań wagi, należy zadbać o zdrową, odpowiednio zbilansowaną dietę. Jej podstawę powinny stanowić:

produkty pełnoziarniste - ciemne, pełnoziarniste pieczywo (np. żytnie), naturalne płatki owsiane, otręby, kasza gryczana, pełnoziarniste makarony (polecanym zamiennikiem jest również makaron z ciecierzycy), wypieki na bazie mąki razowej - stanowią one bogate źródło błonnika, który przyspiesza przemianę materii i poprawia perystaltykę jelit oraz witaminy z grupy B, magnez, cynk, selen i żelazo, które należy uzupełniać chorując na Hashimoto

zdrowe tłuszcze - tłuszcze stanowią niezbędny element diety i nie powinno się ich eliminować nawet podczas odchudzania; warto natomiast wybierać zdrowe produkty, bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak oliwa z oliwek, olej rzepakowy i lniany, orzechy itp. - należy jednak pamiętać, że są to produkty wysokokaloryczne i powinny być stosowane w niewielkich ilościach,

produkty bogate w białko - chude mięso, ryby, jajka, nabiał - specjaliści zalecają, by w diecie redukcyjnej osób chorujących na Hashimoto białko stanowiło ok. 25-30 proc. dziennego jadłospisu

warzywa i owoce - są źródłem witamin i mikroelementów, niezbędnych do zachowania zdrowia oraz antyoksydantów, które pozytywnie wpływają na tarczycę - w przypadku Hashimoto najlepiej wybierać te, które mają dużo polifenoli, czyli awokado, borówki, maliny, truskawki, papryka, marchewka, dynia, jabłka itp.

W przypadku diety redukcyjnej ważne jest regularne spożywanie 4-5 posiłków dziennie w podobnych odstępach czasu.



Zakazane produkty, od których się tyje przy Hashimoto

Jak w przypadku każdej diety odchudzającej, również w przypadku Hashimoto należy unikać żywności wysokoprzetworzonej, fastfoodów, słodkich, gazowanych napojów, białego pieczywa, nadmiaru cukru oraz tłuszczów nasyconych.

Przy niedoczynności tarczycy lepiej zrezygnować również z:

soi

pomidorów

warzyw kapustnych, takich jak - kapusta, brukselka, kalafior, jarmuż czy brokuły

Ograniczają one wchłanianie do organizmu jodu, przez co zaostrzają problemu z tarczycą. Skutkiem uboczny może być m.in., tycie/ puchnięcie wywołane rozregulowaną gospodarką hormonalną.

Dobrze jest ograniczyć ilość roślin strączkowych w diecie - nie trzeba ich eliminować całkowicie, lecz spożywać maksymalnie 1 raz w tygodniu.

