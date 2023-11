Spis treści: 01 Zapiekanka ryżowa z jabłkami

02 Przysmak dzieciństwa - przygotowanie

03 Ryż z jabłkami i budyniem

Zapiekanka ryżowa z jabłkami

Ryż to jeden z najbardziej sycących składników. Współcześnie zajadają się nim nie tylko mieszkańcy krajów azjatyckich. Sporą popularnością cieszy się także w Europie.

Choć składnik przede wszystkim kojarzony jest z daniami wytrawnymi, nic nie stoi na przeszkodzie, by przygotować go w wersji słodkiej. Za ugotowaniem pieczonego ryżu z jabłkami przemawia nie tylko jego smak, ale także dostępność i przystępna cena niezbędnych produktów. Jeśli szukamy dania, które jest ekspresowe w przygotowaniu, smaczne i nie pogłębia dziury w budżecie, warto rozważyć dodanie ryżu w towarzystwie jabłek do przepiśnika.

Reklama

Masa ryżowa

300 g białego ryżu

2 szklanki wody

2 szklanki mleka

4 łyżki cukru

odrobina sproszkowanego cynamonu

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

Masa jabłkowa

1,5 kg dojrzałych jabłek

2 łyżki cukru

½ łyżeczki cynamonu

2 łyżki soku z cytryny

Polewa

35 dag serka homogenizowanego

30 g cukru waniliowego

Sprawdź: Ryż na pięć sposobów

Przysmak dzieciństwa - przygotowanie

Zdjęcie Z połączenia ryżu i jabłek otrzymujemy smaczne danie / 123RF/PICSEL

Do garnka wlewamy wodę oraz mleko i doprowadzamy do wrzenia. Gdy oba składniki zaczną się gotować, dosypujemy ryż, a także dodajemy cukier, cynamon i wanilię. Całość dokładnie mieszamy i gotujemy na średnim ogniu przez ok. 15-20 minut. Kiedy podany czas dobiegnie końca, możemy odcedzić ryż i pozostawić go do ostudzenia. W kolejnym kroku przechodzimy do obierania jabłek. Możemy do tego wykorzystać dobrze naostrzony nóż lub specjalną obieraczkę. Gdy pozbawimy owoce skórek, ścieramy je na dużych oczkach do czystej miski. Starte jabłka możemy dosłodzić wedle uznania. Tak przygotowane jabłka przekładamy do garnka, doprawiamy cynamonem i sokiem z cytryny, a następnie dusimy do momentu całkowitego odparowania zebranego soku. Na dnie naczynia żaroodpornego wykładamy pierwszą warstwę - 150 g ryżu, na to dajemy duszone jabłka i całość przykrywamy drugą częścią ugotowanego ryżu. W osobnej misce mieszamy serek homogenizowany z cukrem waniliowym. Tak przygotowaną polewę wykładamy na wierzchnią warstwę ryżu. Danie wkładamy do piekarnika nagrzanego do 190 st. C i pieczemy przez 20-25 minut. Zapiekankę ryżową z jabłkami wyciągamy, pozostawiamy do ostudzenia i kroimy na mniejsze porcje. Smacznego!

Sprawdź: Mycie ryżu - dlaczego jest potrzebne i jak to należy robić?

Ryż z jabłkami i budyniem

Wystarczy niewielka zmiana, by na bazie oryginalnego przepisy stworzyć zupełnie nową wersję ulubionego dania. Jeśli znudziło nam się tradycyjne wydanie pieczonego ryżu z jabłkami, możemy wzbogacić go o dodatek budyniu. Wystarczy, że ugotujemy słodki przysmak zgodnie z instrukcją znajdującą się na opakowaniu. Składanie smakołyku zaczynamy od przełożenia ryżu z jabłkami do naczynia żaroodpornego, na wierzch wylewamy grubą warstwę budyniu, a następnie wkładamy do nagrzanego piekarnika na ok. 20-25 minut.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na zdrowie": Ryż jest prosty w przygotowaniu, syci i wpływa korzystnie na organizm Interia.tv

Sprawdź również:

Ciasto Sikoreczka

Ciasto Cygańska Droga