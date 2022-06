Spis treści: 01 Mycie ryżu - dlaczego jest potrzebne?

02 Mycie ryżu - jak to robić?

03 Mycie ryżu - szybko nie znaczy dobrze

04 Mycie ryżu - krótkie moczenie

05 Mycie ryżu - długie moczenie

06 Mycie ryżu - metoda mieszana

Mycie ryżu - dlaczego jest potrzebne?

Choć niewiele osób o tym wie, ryż jak i produkty z niego zrobione zawierają wysoką ilość arsenu. Jest to szkodliwy pierwiastek chemiczny, którego obecność w ryżu przekracza znacznie dozwolone normy. Bardziej toksyczną formą jest arsen nieorganiczny i to właśnie z nim mamy do czynienia w ryżu. Jeśli pierwiastek odłoży się w organizmie, może być jedną z przyczyn wysokiego ciśnienia oraz chorób wieńcowych i sprzyjać pojawieniu się raka. Arsen równie szkodliwie działa na dorosłych oraz dzieci, jednak w przypadku tych drugich, warto pamiętać, że pierwiastek ma wpływ na koncentrację dziecka, jego poziom przyswajania wiedzy oraz zapamiętywania faktów. Właśnie dlatego należy przed ugotowaniem ryżu porządnie go umyć.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na zdrowie": Ryż jest prosty w przygotowaniu, syci i wpływa korzystnie na organizm Interia.tv

Zobacz także: Risotto z kurczakiem i cukinią

Mycie ryżu - jak to robić?

Istnieje kilka sposobów na mycie ryżu. Nie potrzebujemy do tego żadnych detergentów czy wysokiej temperatury. Mycie ryżu jest natomiast procesem często bardzo czasochłonnym, dlatego jego przeprowadzenie warto ustalić na kilka dni wcześniej i zaplanować na wieczór.

Mycie ryżu - szybko nie znaczy dobrze

Najszybciej jest po prostu przepłukać ryż pod bieżącą, zimną wodą. Nie jest to jednak najskuteczniejsza metoda. Warto przy niej zaznaczyć, że przed płukaniem ryż należy wyjąć z torebki, a najlepiej jest kupować taki pakowany luzem do kartonowych pudełek. Podczas płukania ryżu trzeba obserwować strumień pod sitem, z którego korzystamy. Ryż jest gotowy do gotowania, dopiero kiedy woda stanie się czysta.

Mycie ryżu - krótkie moczenie

To krótszy, ale osiągający zadowalające efekty sposób na pozbycie się arsenu z ryżu. Stosuje się go zazwyczaj "na szybko", kiedy już nie pozostaje nam nic innego. Jest znacznie skuteczniejszy niż zwykłe przepłukanie ziaren pod bieżącą wodą. Ryż należy wysypać do miski lub miseczki, a następnie zalać go zimną wodą i odstawić na blisko pół godziny. Po takim zabiegu ryż nie tylko będzie oczyszczony ze szkodliwego pierwiastka, ale także szybciej się ugotuje. Dzięki moczeniu ryż lepiej wchłonie wodę, a poprzez pozbycie się arsenu oraz części skrobi, unikniemy ugotowania papki.

Sprawdź również: Jak pozbyć się pestycydów z kupnych warzyw?

Mycie ryżu - długie moczenie

To najlepszy sposób na pozbycie się z ziaren arsenu. W tym przypadku postępujemy podobnie, jak w krótkim moczeniu, ale wodę odstawiamy na noc lub na kilka godzin w ciągu dnia. Dobrze jest wymienić wodę w trakcie procesu, ale nie jest to konieczne. Po upłynięciu czasu odsączamy wodę z moczenia, a ryż przesypujemy do garnka ze świeżą, gotującą się porcją wody.

Zdjęcie Przepłukany ryż jest gotowy do poddania termicznej obróbce / 123RF/PICSEL

Mycie ryżu - metoda mieszana

Metoda mieszana mycia ryżu jest najlepsza dla tych przezornych, lubiących mieć pewność, że ich posiłek jest zupełnie zdrowy. W jej wykonaniu chodzi o połączenie wyżej wymienionych technik. Zaczynamy od krótkiego moczenia, następnie przechodzimy przez proces płukania i dopiero wtedy namaczamy go na długo w zimnej wodzie. Metoda prawdopodobnie ma bardzo zbliżony stopień skuteczności co samo długi moczenie, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Ważne jest, abyście po ugotowaniu ryżu czuli się bezpiecznie, a do tego możecie korzystać z dowolnie wybranej metody.