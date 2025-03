Same ziemniaki to za mało. Czym jest panczkraut?

Ze względu na łatwość przygotowania nadaje się do podawania bez specjalnej okazji. Zdarza się jednak, że uświetnia największe domowe uroczystości. Ciapkapusta lub panczkraut — co kryje się pod tymi nieco zagadkowymi nazwami?

Śląski przysmak przyrządzany jest z ugotowanych ziemniaków, kiszonej kapusty oraz skwarków. Niektórzy ostatni składnik zastępują boczkiem albo kiełbasą. Szefowie kuchni ograniczający spożycie mięsa przyrządzają go również bez tego dodatku, jest to już jednak wariacja na temat tradycyjnego przepisu. Szacuje się, że danie w klasycznym wydaniu gościło na stołach już w XIX wieku. O jego popularności decydowały łatwo dostępne składniki, prostota w przygotowaniu oraz wyborny smak. Sycący posiłek jawił się jako idealne uzupełnienie energii dla osób pracujących fizycznie. Dziś na Śląsku nadal chętnie wraca się do tego specjału.