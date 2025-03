Z czego składa się oryginalne Ragu alla Bolognese?

Jeśli chcesz zasmakować tego pysznego sosu, sięgnij po kilka niezbędnych składników, a przekonasz się, że już nigdy nie kupisz "gotowca". To zupełnie inny smak, w którym się zakochasz.

Chcąc cieszyć się doskonałym sosem bolońskim, musimy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim warto poszukać w sklepie pancetty, czyli włoskiego boczku, który nada potrawie genialnego aromatu i smaku. Znajdziesz go w większości popularnych marketów. Taki boczek nie zawsze jest dodawany przez Włochów, ale zdecydowanie warto, by znalazł się w sosie.

Kolejna sprawa to dobór makaronu. We Włoszech sos bolognese serwuje się z makaronem spaghetti, ale dotyczy to restauracji typowo turystycznych. Włosi we własnych domach używają dobrej jakości makaronu pappardelle i tagliatelle.

Na końcowy smak duży wpływ ma również to, jakich pomidorów użyjesz. Z powodzeniem możesz kupić pomidory w puszce, ale szukaj pomidorów wygrzewających się we włoskim słońcu i najlepiej pelati, które są nieco słodsze. Rzecz jasna mięso - również powinno być dobrej jakości i musi być to wołowina oraz wieprzowina. Lepiej znajdź w sklepie ładne kawałki mięsa i poproś personel o ich zmielenie lub zrób to w domu, zamiast wkładać do koszyka gotowe, zmielone, paczkowane mięso.

Aksamitnej konsystencji naszemu Ragu alla Bolognese nada mleko. Może ci się wydawać, że ten składnik nie pasuje do reszty, ale spokojnie - podniebienie ci za to podziękuje. Do dzieła!

Ragu alla Bolognese to jeden z najsmaczniejszych sosów na świecie 123RF/PICSEL

Ragu alla Bolognese - składniki:

50 g pancetty lub innego dobrej jakości boczku,

300 g mięsa wołowego mielonego,

150 g mięsa wieprzowego mielonego,

2 gałązki selera,

1 cebula,

1,5 marchewki,

szklanka czerwonego wytrawnego wina,

szklanka mleka,

800 g passaty pomidorowej lub 3 puszki pomidorów - najlepiej pelati,

1 łyżka dobrej jakości koncentratu z włoskich pomidorów (opcjonalnie),

1 liść laurowy,

pieprz,

sól

makaron pappardelle lub tagliatelle,

tarty ser parmigiano reggiano,

oliwa.

Ragu alla Bolognese - przepis

Zaczynamy od przygotowania soffritto, czyli warzyw, które muszą znaleźć się w sosie. W tym celu obieramy i kroimy w drobną kostkę marchew i selera. Cebulę również drobno siekamy. W garnku lub w wysokiej patelni rozgrzewamy odrobinę oliwy i przesmażamy na niej warzywa. Po chwili dodajemy pokrojoną w kostkę pancettę. Całość podsmażamy i regularnie mieszamy.

Do warzyw dodajemy mięso, doprawiamy szczyptą soli i podsmażamy na średniej mocy palnika. Całość podsmażamy do momentu, aż zredukuje się woda i soki puszczone przez mięso. Dodajemy wino, mieszamy i gotujemy, aż "procenty" odparują z wina i całość nieco się zredukuje.

Czas na dodanie mleka, które nada aksamitnej nuty naszemu posiłkowi. Mleko można dodawać już na tym etapie lub na samym końcu gotowania, ok. 10 minut przed podaniem. Gdy mleko się zagotuje i zredukuje, dodajemy pomidory i liść laurowy. Opcjonalnie możemy również dodać łyżkę dobrej jakości koncentratu pomidorowego z włoskich pomidorów. Dolewamy szklankę wody. Mieszamy.

Obniżamy moc palnika do minimum i gotujemy nasz sos przez 5-6 godzin. Sos z upływem czasu zacznie się redukować, dlatego co jakiś czas można dolewać odrobinę wody. Nie zapominajmy o przemieszaniu zawartości garnka mniej więcej raz na godzinę. Sos nie może się zbyt intensywne gotować, a jedynie "pyrkać". Pod koniec gotowania się sosu sprawdzamy, czy należy go dosolić. Warto dodać odrobinę mielonego pieprzu.

Makaron gotujemy al dente, dodając do wody łyżeczkę soli. Makaron przekładamy do drugiej patelni, wlewamy trochę wody po makaronie i dodajemy sos. Całość dokładnie mieszamy na patelni ustawionej na małej mocy palnika i podgrzewamy przez minutę. Wykładamy na talerz i posypujemy parmigiano reggiano. Buon appetito!

