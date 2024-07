Letni kompot z wiśni. Z dodatkiem kostek lodu przyjemnie orzeźwi w upały

Intensywny kolor i słodko-cierpki posmak kompotu z wiśni doskonale gasi pragnienie doskwierające podczas letnich upałów. W takiej wersji najlepiej podawać go po porządnym schłodzeniu, nie żałując kostek lodu, a wierzch ozdabiając listkiem mięty. W nieco chłodniejsze dni możemy podgrzać porcję płynu i zaserwować jako smakowitą alternatywę dla tradycyjnej herbaty. Co ciekawe, włączenie napoju na bazie wiśni do diety może skutecznie zniwelować problem bezsenności.