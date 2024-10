Jakie dynie są najlepsze do zrobienia frytek?

Nie każda odmiana nadaje się do robienia frytek. Niektóre z nich są zbyt miękkie po upieczeniu lub zyskują zbyt wodnistą konsystencję. W tym eksperymencie kulinarnym najlepiej sprawdzają się warzywa o gęstym, mięsistym miąższu, które zachowują swoją strukturę podczas obróbki.

Planując zrobienie frytek dyniowych, wybieraj dynię piżmową . Jej delikatnie słodki miąższ zachowuje stałą konsystencję nawet po upieczeniu w wysokiej temperaturze. Warzywo ma kształt gruszki i łatwo się obiera. Możesz postawić też na dynię hokkaido . Charakteryzuje się niewielkim rozmiarem, co sprawia, że jest łatwa w obróbce.

Surowe kawałki dyni umieść na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Zrób to tak, aby tworzyły jedną warstwę — frytki upieką się równomiernie .

Podawaj od razu po wyjęciu z piekarnika. Możesz serwować je z sosem czosnkowym lub dipem jogurtowo-ziołowym. Do frytek dyniowych pasuje dressing z ziołami prowansalskimi.

Frytki to jeden z najsmaczniejszych pomysłów na dania z dyni

Frytki to jeden z najsmaczniejszych pomysłów na dania z dyni 123RF/PICSEL

Pieczone frytki z dyni są lżejsze — do ich obróbki wykorzystujemy niewielką ilość tłuszczu, co sprawia, że stają się dietetyczną przekąską. Dają też szerokie pole do kulinarnych popisów i eksperymentów. Doskonale komponują się z klasycznymi przyprawami, jak i bardziej egzotycznymi dodatkami, np. kuminem czy imbirem.