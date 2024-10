Niektórzy w ogóle nie dodają drożdży do racuchów z jabłkami. Inni decydują się na wykorzystanie suszonego produktu, co przyspiesza przygotowanie posiłku. Tradycjonaliści jednak korzystają ze świeżych drożdży, twierdząc, że to smak autentycznej domowej kuchni. Zachęcamy do przetestowania naszej receptury. Ilość zaproponowanych składników przewidziana jest na sześć porcji.