Mąka żurkowa to rodzaj mąki żytniej używany głównie do przygotowania zakwasu na tradycyjny polski żurek. Jest to mąka żytnia, zwykle typu 720, czyli o średnim stopniu przemiału. Zakwas możesz też przygotować z mąki o wyższym typie - 1400, a nawet 2000 czyli z mąki razowej.