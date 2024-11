Jednak tradycyjny makowiec jest bardzo skomplikowany w przygotowaniu: samo zrobienie masy makowej to już żmudne mielenie, siekanie składników i mieszanie. Następnie należy przygotować ciasto, w które ową masę zawiniemy, a dopiero na końcu następuje pieczenie. Nie każdy dysponuje takimi umiejętnościami kulinarnymi a tym bardziej - czasem. W ferworze przygotowań do grudniowego świętowania może zabraknąć nam energii na skomplikowane wypieki. Tu z pomocą przychodzi nowoczesna i ekspresowa wersja tradycyjnego makowca, do której wystarczy tylko kilka podstawowych składników, gotowa masa makowa z puszki oraz... mikser. Wystarczy 15 minut, by perfekcyjnym makowcem mogła zajadać się rodzina i goście.