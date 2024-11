W misce zmieszaj mąkę pszenną, olej, cukier, cukier waniliowy, jajka i proszek do pieczenia. Całość zmieszaj do połączenia składników - możesz użyć ręcznej trzepaczki lub zwykłej łyżki. Dla oszczędności czasu warto wybrać jednak mikser - chociaż obejdzie się i bez niego. Masa powinna być gęsta i jednolita.

Ciasto włóż do nagrzanego do 180 st. C piekarnika. Piec przez około 45 minut. Po upływie tego czasu wyjmij ciasto i odłóż do ostygnięcia. Jeśli chcesz, by jabłka znalazły się na wierzchu wypieku, obróć ciasto jak będzie jeszcze ciepłe - ale nie gorące!