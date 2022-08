Właściwości cukinii - dlaczego warto włączyć ją do jadłospisu?

Cukinia posiada wiele właściwości zdrowotnych. To warzywo z rodziny dyniowatych bogate jest w witaminy i składniki mineralne, jak:

potas

magnez

żelazo

witaminy z grupy B

witaminy A, C i K

Cukinia jest także cennym źródłem m.in. kwasu foliowego. Dietetycy podkreślają także jej niską wartość kaloryczną - 100 gramów cukinii to tylko 17 kalorii. Cukinia ma też niski indeks glikemiczny i jest lekkostrawna. Ważne jest też to, że zaliczana jest do tych warzyw, które nie zatrzymują w sobie metali ciężkich. Jakie jeszcze właściwości zdrowotne ma cukinia? Związki zasadowe, które są w niej zawarte, mają korzystny wpływ przede wszystkim na proces trawienia. Mało tego działają także odkwaszająco i pomagają przy chorobach wątroby.

Chociaż cukinię możemy dostać w sklepach praktycznie przez cały rok, to najświeższa i najsmaczniejsza jest ta, która pojawia się w drugiej połowie lata. Sezon na cukinie rozpoczyna się właśnie w sierpniu i trwa do końca lata.

Zdjęcie Cukinia jest niskokaloryczna i lekkostrawna / 123RF/PICSEL

Z warzywa można przygotować wiele ciekawych dań i przystawek. Świetnie też sprawdzi się jako dodatek do sałatek. Warto też wypróbować zupę z cukinii. Ciekawym przepisem na nią podzieliła się Ewa Wachowicz. Oto przepis.

Zupa z cukinii - przepis Ewy Wachowicz

Zdjęcie Zupa z cukinii idealnie nada się jako pomysł na obiad / 123RF/PICSEL

Składniki na zupę z cukinii

6 młodych cukinii

1 ziemniak

1 cebula

1 łyżka oliwy

1½ l - bulionu jarzynowego

3 ząbki - czosnku

bryndza podhalańska

mięta

sól

pieprz biały

Zupa z cukinii - przygotowanie

Cukinie umyć i pokroić w grubą kostkę (nie trzeba obierać ze skórki). Ziemniaka obrać, pokroić w kostkę, cebulę również obrać i pokroić. W garnku rozgrzać oliwę, przesmażyć ziemniaka. Dodać cebulę. Gdy się zeszkli, dorzucić cukinie. Wszystko razem smażyć jeszcze przez chwilę. Następnie zalać domowym wywarem jarzynowym - tak, by płyn zakrył warzywa w garnku (wywar powinien być ciepły). Przykryć i zagotować. Dodać czosnek przeciśnięty przez praskę. Dorzucić bryndzę - tyle, by zagęściła zupę. Zmiksować. Przyprawić solą i pieprzem do smaku. Na talerzu udekorować listkami mięty. Można dorzucić nieco bryndzy.

