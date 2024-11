Kluski, w zależności od uformowania ich łyżką, powinny mieć długość: 2-6 cm i szerokość 2-3 cm. Dominującym smakiem jest prażona mąka z nutą chlebową . "Nazwa tej potrawy wzięła się od sposobu jej wykonywania, ponieważ mąkę w pierwszej kolejności należy wsypać do rondla (na patelnię, blaszkę do pieczenia) i przez dłuższy czas tlić , czyli rumienić na piękny złoty kolor na bardzo wolnym ogniu" - informuje MRiRW.

"Kluski tlone były potrawą gotowaną zazwyczaj na śniadanie lub obiad , a do ich przygotowania wykorzystywano trzy składniki: mąkę, wodę oraz sól, które każda gospodyni miała w swojej kuchni. Choć przyrządzanie klusek tlonych nie jest skomplikowane, wymaga poświęcenia pełnej uwagi w trakcie poszczególnych etapów" - wskazuje resort rolnictwa.

Do przygotowania klusek tlonych potrzebujemy następujących składników:

smalec ze skwarkami do polania,

Mąkę wsypujemy do rondelka i na bardzo małym ogniu tlimy, innymi słowy zarumieniamy. Ten proces powinien trwać ok. jednej godziny i w tym czasie mąkę należy regularnie mieszać, by jej nie przypalić. Gdy mąka jest już zrumieniona, powinniśmy ją przesiać na sitku.