"Szare kluski były obecne na wielkopolskich stołach od bardzo dawna, a receptura i technika ich przygotowywania nie uległa na przestrzeni lat żadnym zmianom. Podstawowym surowcem do wyrobu szarych klusek są surowe starte ziemniaki , które nadają potrawie szarą barwę , będącą źródłem pochodzenia ich nazwy. Do startych ziemniaków dodaje się jajka, mąkę pszenną , sól i wszystko wyrabia na jednolitą masę" - czytamy na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do przygotowania szarych klusek potrzebujemy następujących składników:

olej do smażenia.

Ziemniaki obieramy, myjemy i przecieramy na tarce o najdrobniejszych oczkach . Następnie starte ziemniaki przekładamy na gęste sito lub gazę i pozbywamy się nadmiaru wody . Na dnie naczynia z wodą z ziemniaków po kilku minutach zgromadzi się skrobia ziemniaczana , której się nie pozbywamy. Zgromadzoną skrobię przekładamy do miski z przetartymi ziemniakami i dodajemy jeszcze dwie łyżki skrobi ziemniaczanej lub mąki ziemniaczane j.

Do ziemniaków dodajemy jajko, mąkę pszenną i sól. Całość dokładnie mieszamy. W garnku zagotowujemy wodę z solą, na łyżkę nabieramy naszej masy ziemniaczanej i delikatnie przekładamy ją do gotującej się wody. Kluski gotujemy ok. trzech minut. Po tym czasie powinny wypłynąć na powierzchnię wody.