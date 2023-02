Idealny obiad? Dla wielu osób zestaw bez ziemniaków może nie istnieć. Szczególnie jeśli na talerzu pojawia się też mięso. Najpopularniejszym dodatkiem są tak zwane "ziemniaki z wody". Późnym latem możemy cieszymy się smakiem młodych ziemniaków. Jednak, jak zauważa Ewa Wachowicz, zimą można "odtworzyć" ich smak poprzez ugotowanie ich w odpowiedni sposób. Jak to zrobić? Oto przepis prowadzącej program "Ewa Gotuje".

Młode ziemniaki zimą. Jak je zrobić?

Zdjęcie Poczuj smak młodych ziemniaków zimą. To możliwe / 123RF/PICSEL

Składniki

1 kg ziemniaków

woda i mleko do gotowania

sól do smaku

5 ząbków czosnku

1/2 cebuli

koperek do dekoracji

Sposób przygotowania ziemniaków:

Stare ziemniaki obrać dość grubo i ugotować w osolonej wodzie z mlekiem (w proporcjach pół na pół) Do wody z mlekiem wrzucić też czosnek w łupinkach i cebulę Podawać udekorowane posiekanym koperkiem.

Purée idealne według Ewy Wachowicz

Dodatkiem, który również często gości na naszych stołach jest purée. Jak przygotować to idealne? Ewa Wachowicz ma na to radę. - Przed samym procesem ugniatania ziemniaków, proponuję dodać do nich wcześniej zrumienioną cebulkę na maśle klarowanym. Gwarantuję, że jeśli wykorzystacie ten sposób, to wejdzie wam to w nawyk - przyznała restauratorka.

