Spis treści: 01 Czerwona cebula: właściwości

02 Dlaczego warto jeść czerwoną cebulę?

03 Ile kalorii ma czerwona cebula?

04 Czerwona cebula a biała. Czym się różnią?

05 Czerwona cebula a cukrzyca

06 Czerwona cebula a cholesterol

07 Czerwona cebula a wątroba

08 Czerwona cebula a tarczyca

09 Czerwona cebula na włosy

10 Czy czerwona cebula nadaje się do smażenia?

11 Do czego używamy czerwoną cebulę?

12 Cebula czerwona: przeciwwskazania

Czerwona cebula: właściwości

Pod względem właściwości cebula czerwona niewiele różni się od białych i żółtych odmian. Tak jak i one jest niskokaloryczna i zawiera umiarkowane ilości witaminy C, błonnika, wapnia i żelaza. Mimo to ma bardzo silne właściwości;

przeciwbakteryjne

przeciwzapalne

przeciwutleniające

przeciwnowotworowe

Dlatego warto jeść ją jak najczęściej, by wzmocnić odporność organizmu.

Dlaczego warto jeść czerwoną cebulę?

Zdjęcie Czerwona cebula m.in. poprawia tolerancję glukozy / 123RF/PICSEL

Czerwona cebula chroni przede wszystkim przed nowotworami:

jelita grubego

przełyku

gardła

jajników

Zawarte w niej związki siarki mają mocne, przeciwbakteryjne właściwości oraz poprawiają tolerancję glukozy.

Ile kalorii ma czerwona cebula?

Czerwona cebula jest niskokaloryczna - w 100 gramach warzywa znajdują się tylko 32 kalorie.

Czerwona cebula a biała. Czym się różnią?

Tym, co odróżnia czerwoną cebulę od jej jaśniejszych sióstr jest kolor - czerwony, mocny i intensywny, za który odpowiadają obecne w niej antyoksydanty - głównie antocyjany oraz kwercetyna. Antycyjany zwalczają stres oksydacyjny i unieszkodliwiają wolne rodniki, zapobiegając wspomnianym nowotworom i chorobom krążenia. Obniżają one również nadciśnienie i pomagają zrzucić zbędne kilogramy. Czerwona cebula w porównaniu z białą jest zdecydowanie łagodniejsza i bardziej słodka - wynika to z jej składu i większej zawartości cukrów prostych.

Czerwona cebula a cukrzyca

Naukowcy z Delta State University Abraka w Nigerii udowodnili, że czerwona cebula może pomóc w leczeniu cukrzycy typu 2. Wykazali oni, że ekstrakt z tego warzywa może silnie obniżać wysoki poziom cukru we krwi - właściwość cebuli ujawnia się, gdy jest ona stosowana u osób przyjmujących równocześnie metforminę.

Czerwona cebula a cholesterol

W tym samym badaniu wykazano także, że w czerwonej cebuli, podobnie jak w czosnku, znajduje się allicyna, która reguluje poziom cholesterolu w organizmie, obniżając frakcję "złego" cholesterolu LDL. Osoby z podwyższonym złym cholesterolem powinny więc na stale wprowadzić czerwoną cebulę do diety.

Zdjęcie Czerwona cebula jest niskokaloryczna / 123RF/PICSEL

Czerwona cebula a wątroba

Choć czerwona cebula ma mnóstwo zalet i powinniśmy wprowadzić ją do jadłospisu na stałe, to osoby cierpiące na schorzenia wątroby powinny jej unikać. Warzywo to zawiera bowiem substancje siarkowe o działaniu wiatropędnym i zwiększa wydzielanie żółci. W efekcie może więc dojść do nadmiernej aktywacji procesów trawiennych i do przeciążenia wątroby.

Czerwona cebula a tarczyca

Czerwona cebula to cenne źródło jodu, więc powinny ją stosować osoby cierpiące na choroby tarczycy. Jednym z popularnych, domowych sposobów jest zastosowanie okładu z cebuli.

By przygotować cebulowy okład na tarczycę, należy zetrzeć 500 g cebuli i zblendować na pastę. Tak przygotowaną cebulę należy przełożyć następnie na gazę i przygotować kompres. Gazę należy przykładać do gardła i trzymać codziennie przez 2 godziny.

Czerwona cebula na włosy

Zdjęcie Wcierka z cebuli może pomóc w walce z nadmiernym wypadaniem włosów / 123RF/PICSEL

Badania wykazały, że sok z cebuli pozytywnie wpływa na włosy - przyspiesza ich porost, zagęszcza je i wzmacnia. Jak przygotować cebulową wcierkę na porost włosów?

Obierz i pokrój cebulę. Wyciśnij z niej sok. Przelej sok do butelki z atomizerem i rozprowadź sok z cebuli na skórze głowy, wcierając go w najbardziej problematyczne miejsca. Pozostaw wcierkę na włosach przez około pół godziny do 40 minut. Spłucz i umyj włosy jak zawsze.

Czy czerwona cebula nadaje się do smażenia?

Przyjmuje się, że najlepszą cebulą do smażenia jest cebula żółta. Mimo to cebula czerwona również nadaje się do smażonych potraw, szczególnie jeśli zależy nam na ich delikatnym smaku. Warto jednak wiedzieć, że cebulę czerwoną najlepiej spożywać na surowo. Zawarte w niej flawonoidy są bardzo wrażliwe na wysokie temperatury, podczas smażenia cebula traci też swój charakterystyczny, czerwony kolor.

Do czego używamy czerwoną cebulę?

Cebula czerwona ma bardzo łagodny smak, więc najlepiej (i najzdrowiej!) spożywać ją na surowo. Ten rodzaj cebuli pasuje idealnie do sałatek i surówek, jest też świetnym składnikiem sosów do mięs i makaronów. Z czerwonej cebuli robi się także popularną konfiturę oraz indyjski sos chutney.

Cebula czerwona: przeciwwskazania

Choć czerwona cebula jest bardzo zdrowa, to nie wszyscy mogą ją spożywać. Przeciwskazaniem są oczywiście wspomniane choroby wątroby, ale również:

schorzenia nerek

woreczka żółciowego

niewydolność serca

