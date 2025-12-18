Spis treści: Dlaczego warto spożywać posiłki bogate w białko? Co jest najlepszym źródłem białka w diecie? Sałatka bogata w białko. Idealne na drugie śniadanie lub kolację

Dlaczego warto spożywać posiłki bogate w białko?

Eksperci ds. żywienia są zgodni co do kwestii obecności produktów bogatych w białko w codziennym jadłospisie. Dzięki nim jesteśmy w stanie lepiej się najeść, przez co mamy mniejszą ochotę na podjadanie. Poza tym, białko to istotny materiał budulcowy, niezbędny do wzrostu i naprawy komórek oraz budowy mięśni. Jednocześnie pełni również funkcje regulacyjne, transportowe, a także wspiera układ immunologiczny. Jest ono zatem niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.

Co jest najlepszym źródłem białka w diecie?

Źródeł wartościowego białka, które są łatwo dostępne i niedrogie jest naprawdę sporo. Zdaniem ekspertów, najlepiej przyswajalne pochodzi od zwierząt - mięso, ryby, jaja, nabiał. Nie oznacza to jednak, że ich roślinnych alternatyw powinniśmy unikać, a wprost przeciwnie. Rośliny strączkowe takie jak soczewica, ciecierzyca, soja czy fasola poza tym, że są bogate w proteiny, posiadają również szereg zbawiennie działających na organizm składników, które poprawiają trawienie, zmniejszają ryzyko wielu chorób (również tych nowotworowych), dbają o serce, działają przeciwzapalnie i pomagają kontrolować masę ciała. Mogą być więc doskonałą alternatywą dla produktów odzwierzęcych m.in. u wegetarian, wegan, jak również tych, którzy chcą urozmaicić swoją dietę.

Sałatka z wędzoną rybą 123RF/PICSEL

Sałatka bogata w białko. Idealne na drugie śniadanie lub kolację

Jeśli szukasz przepisu na lekki posiłek, która nie tylko smakuje, ale również syci i jest dobrym wyborem na diecie odchudzające, jedną ze świetnych opcji będzie sałatka z dodatkiem gotowanego jajka i wędzonej ryby. Możesz zjeść ją bez dodatku pieczywa czy grzanek, a najesz się do syta. Jej przygotowanie jest banalne.

Składniki dowolna sałata (np. lodowa, roszponka, rukola)

2 jajka

1 mała wędzona ryba – np. makrela lub łosoś

majonez (light) – 2 łyżki

jogurt naturalny typu skyr – 1 łyżka

oliwa – 1 łyżka

szczypiorek

sól i pieprz do smaku

Sałatkę umyj, osusz (pokrój na mniejsze kawałki w przypadku lodowej). Jaja ugotuj na twardo, obierz. Wędzoną rybę podziel na mniejsze części, jeśli jest taka konieczność,oddziel od ości. Szczypiorek drobno posiekaj. Majonez połącz w miseczce z jogurtem naturalnym, dodaj przyprawy.

Na dużym płaskim talerzu rozłóż liście sałaty i skrop oliwą. Ułóż na nich pokrojone na ćwiartki jajka, rozłóż równomiernie wędzoną rybę, posyp szczypiorkiem i polej jogurtowo-majonezowym sosem. W razie potrzeby dopraw do smaku. Zjedz bezpośrednio po przygotowaniu.

Smacznego!

