Możesz ją jeść bez obaw o sylwetkę. Przepis jest banalny
Odwiecznym dylematem osób, które chcą zdrowo się odżywiać jest to, co zrobić na drugie śniadanie czy kolację. Te dwa posiłki powinny być bowiem nieco lżejsze, aniżeli śniadanie czy obiad. Zdaniem dietetyków, jedną z doskonałych opcji będzie sałatka - oczywiście taka, dostarczy nie tylko witamin, ale również sporej ilości białka. Poniższy przepis jest idealny również dla tych, którzy chcą nieco schudnąć.
Spis treści:
- Dlaczego warto spożywać posiłki bogate w białko?
- Co jest najlepszym źródłem białka w diecie?
- Sałatka bogata w białko. Idealne na drugie śniadanie lub kolację
Dlaczego warto spożywać posiłki bogate w białko?
Eksperci ds. żywienia są zgodni co do kwestii obecności produktów bogatych w białko w codziennym jadłospisie. Dzięki nim jesteśmy w stanie lepiej się najeść, przez co mamy mniejszą ochotę na podjadanie. Poza tym, białko to istotny materiał budulcowy, niezbędny do wzrostu i naprawy komórek oraz budowy mięśni. Jednocześnie pełni również funkcje regulacyjne, transportowe, a także wspiera układ immunologiczny. Jest ono zatem niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.
Co jest najlepszym źródłem białka w diecie?
Źródeł wartościowego białka, które są łatwo dostępne i niedrogie jest naprawdę sporo. Zdaniem ekspertów, najlepiej przyswajalne pochodzi od zwierząt - mięso, ryby, jaja, nabiał. Nie oznacza to jednak, że ich roślinnych alternatyw powinniśmy unikać, a wprost przeciwnie. Rośliny strączkowe takie jak soczewica, ciecierzyca, soja czy fasola poza tym, że są bogate w proteiny, posiadają również szereg zbawiennie działających na organizm składników, które poprawiają trawienie, zmniejszają ryzyko wielu chorób (również tych nowotworowych), dbają o serce, działają przeciwzapalnie i pomagają kontrolować masę ciała. Mogą być więc doskonałą alternatywą dla produktów odzwierzęcych m.in. u wegetarian, wegan, jak również tych, którzy chcą urozmaicić swoją dietę.
Sałatka bogata w białko. Idealne na drugie śniadanie lub kolację
Jeśli szukasz przepisu na lekki posiłek, która nie tylko smakuje, ale również syci i jest dobrym wyborem na diecie odchudzające, jedną ze świetnych opcji będzie sałatka z dodatkiem gotowanego jajka i wędzonej ryby. Możesz zjeść ją bez dodatku pieczywa czy grzanek, a najesz się do syta. Jej przygotowanie jest banalne.
Składniki
- dowolna sałata (np. lodowa, roszponka, rukola)
- 2 jajka
- 1 mała wędzona ryba – np. makrela lub łosoś
- majonez (light) – 2 łyżki
- jogurt naturalny typu skyr – 1 łyżka
- oliwa – 1 łyżka
- szczypiorek
- sól i pieprz do smaku
- Sałatkę umyj, osusz (pokrój na mniejsze kawałki w przypadku lodowej).
- Jaja ugotuj na twardo, obierz.
- Wędzoną rybę podziel na mniejsze części, jeśli jest taka konieczność,oddziel od ości.
- Szczypiorek drobno posiekaj.
- Majonez połącz w miseczce z jogurtem naturalnym, dodaj przyprawy.
Na dużym płaskim talerzu rozłóż liście sałaty i skrop oliwą. Ułóż na nich pokrojone na ćwiartki jajka, rozłóż równomiernie wędzoną rybę, posyp szczypiorkiem i polej jogurtowo-majonezowym sosem. W razie potrzeby dopraw do smaku. Zjedz bezpośrednio po przygotowaniu.
Smacznego!
