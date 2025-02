Kreple to wyrób piekarniczo-cukierniczy, który na dobrą sprawę należy nazwać pączkiem . Jednak, żeby takie łakocie można było określić mianem krepli, podczas ich przygotowania należy przestrzegać kilku, sztywnych zasad.

Kreple doskonale znane są mieszkańcom Śląska i właśnie z tego regionu Polski się wywodzą. Taki pączek powinien charakteryzować się brązową, chropowatą skórką, a po usmażeniu jego zalecane wymiary to 5-6 cm średnicy i 3-4 cm wysokości, o czym informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odpowiednia konsystencja krepla jest miękka i sprężysta, a po odkształceniu powraca do postaci pierwotnej. Z kolei gdy mowa o smaku, to wyczuwalnymi nutami są: świeże ciasto drożdżowe i słodkawy smak nadzienia. To ostatnie w tradycyjnej wersji powinno być wyłącznie z marmolady.