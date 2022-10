W dobie galopujących cen żywności idea pełnego wykorzystania produktów spożywczych stała się aktualna, jak nigdy. Trend jest pozytywny. Nie marnujemy, więc nie wyrzucamy w błoto swoich pieniędzy i nie eksploatujemy bez sensu zasobów środowiska naturalnego

Warto jednak wiedzieć, że są produkty, których nie powinniśmy kupować ani gotować w dużych ilościach, bo odgrzewane nie tylko tracą walory smakowe i odżywcze, ale stają się toksyczne dla zdrowia. Na co trzeba uważać?

Odgrzewana zupa

To najczęściej powielany błąd w polskiej kuchni. Z braku czasu, dla wygody, a może z przyzwyczajenia, zwykło się gotować zupę w wielkim garze i jeść ją przez dwa-trzy dni. Jeśli wśród składników jest seler, marchew lub burak, zjedzona po podgrzaniu zupa nie będzie porcją zdrowia, a produktem szkodliwym. Dlaczego? Te rośliny, jak wiele warzyw, zawierają azotan sodu. To naturalny, neutralny dla zdrowia minerał. Problem pojawia się w trakcie obróbki termicznej, gdy nieszkodliwe azotany przekształcają się w azotyny. Te z kolei, trafiając do kwaśnego środowiska żołądka, zostają przekształcone w toksyczne nitrozaminy.

Zdjęcie Zjedzona po podgrzaniu zupa nie będzie porcją zdrowia, a produktem szkodliwym / 123RF/PICSEL

Nitrozaminy działają drażniąco na delikatne śluzówki przewodu pokarmowego. Mogą stać się przyczyną stanów zapalnych, podrażnień, krwawień i owrzodzeń. Przypisuje się im działanie rakotwórcze. Mogą przyczynić się do rozwoju raka na każdym odcinku przewodu pokarmowego, od gardła, przez przełyk, żołądek, dwunastnicę, jelito cienki, grube, aż po odbyt. Zaburzają funkcjonowanie wątroby i trzustki. Naukowcy doszukali się też wpływu nitrozamin na rozwój nowotworów jajników, piersi, stercza, a także białaczki.

Jednorazowe zjedzenie odgrzewanej zupy raczej nie wyrządzi nieodwracalnych, destrukcyjnych zmian w organizmie. Nie warto jednak czynić z odgrzewania zupy nawyku.

Odgrzewana zapiekanka i pizza

Zdjęcie Odgrzewana pizza jest niezdrowa / 123RF/PICSEL

Domowa zapiekanka i pizza to świetny pomysł na pożywny obiad. Przy przyrządzaniu tych dań szczególnie ważne jest pilnowanie umiaru. Odgrzewane są bardzo niekorzystne dla zdrowia, zwłaszcza jeśli znajdują się w nich pieczarki, mięso lub szpinak.

Szpinak, podobnie jak seler i inne warzywa, zawiera azotan sodu. Ścieżka przekształcania go w toksyczne nitrozaminy jest identyczna. Czy dodamy szpinak do zapiekanki, pizzy, czy dania jednogarnkowego - pamiętajmy, żeby nie przesadzać z porcją przyrządzanej potrawy, bo odgrzewany szpinak nikomu zdrowia nie doda.

Odgrzewane grzyby

Porady Najgorsze, co można zrobić przed suszeniem grzybów. Cały zapas do kosza Pieczarki, podobnie jak grzyby leśne, nigdy nie powinny być odgrzewane. Grzyby są ciężkostrawne i dłużej zalegają w żołądku. Obecny w pieczarkach błonnik różni się od błonnika warzyw i owoców tym, że nie zawiera celulozy. W jej miejsce pojawia się, zbliżona w budowie chemicznej, chityna. Kwasy żołądkowe jej nie rozpuszczą, dlatego po zjedzeniu grzybów, zwłaszcza w dużej ilości, czujemy ociężałość i, nierzadko, senność.

Wbrew przez lata powielanej opinii, grzyby są cenne odżywczo i warto włączyć je do jadłospisu. Są jednak na tyle wymagające dla przewodu pokarmowego, że powinny być spożywane w małych porcjach i tylko bezpośrednio po obróbce termicznej. Odgrzewając grzyby fundujemy sobie sensacje metaboliczne, jak na zamówienie.

Odgrzewane mięso

Zapiekanka z mięsem mielonym może być smaczną i wartościową propozycją obiadową, ale tylko wtedy, gdy jest spożywana bezpośrednio po upieczeniu. Odgrzewanie mięso, zarówno białe, jak i czerwone, staje się ciężkostrawne, gdyż poddane ponownej obróbce termicznej zmienia strukturę białkową. Odgrzewany kurczak, kotlet schabowy czy zapiekanka z mielonym mięsem obciąża nie tylko przewód pokarmowy, ale też nerki.

Jeśli przeszacowaliśmy możliwości domowników i zostało nam mięso z obiadu, wykorzystajmy je, ale już na zimo. Kawałki kurczaka można dodać do sałatki lub kanapek. Jedząc kanapkę z zimnym kotletem schabowym możemy zrobić sobie sentymentalną podróż w czasie. Wszak był to nie lada rarytas na szkolnych wycieczkach i weekendowych wyjazdach z rodzicami.

