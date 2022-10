Najgorsze, co można zrobić przed suszeniem grzybów. Cały zapas do kosza

Ten błąd popełniają często początkujący grzybiarze. Chcąc dokładnie oczyścić grzyby, wrzucają je do miski z wodą lub długo płuczą je w zlewie. To błąd, bo grzyby nie lubią być namaczane, a te, przeznaczone do suszenia lub mrożenia, mogą stracić po tym zabiegu jędrność i smak. Jak prawidłowo oczyścić grzyby, które chcemy suszyć?

Zdjęcie Nie wszystkie grzyby można myć! Tym, które chcemy wysuszyć, kąpiel mocno zaszkodzi / 123RF/PICSEL