"Test palca" przyda się w sklepie. Tak rozpoznasz trefne mięso

Jak sprawdzić świeżość mięsa?

Porady Wiele osób popełnia ten błąd. Biorą prysznic za krótko Nieodpowiednie przechowywanie mięsa sprawia, że bardzo szybko się psuje. Kiedy kupujemy je w sklepie, zależy nam na tym, które jest najświeższe. Wszystko po to, by uniknąć zatrucia i problemów zdrowotnych.

Mięso w sklepie mięsnym lub na stoiskach w marketach można łatwo ocenić na pierwszy rzut oka. Gdy ma odpowiedni kolor, czyli od jasnego różu do czerwieni to znak, że nadaje się do spożycia. Inaczej jest w przypadku, gdy odznacza się szarym lub bladym odcieniem. Takiego mięsa trzeba zdecydowanie unikać.

Poza tym pomocny w ocenieniu świeżości może okazać się węch. Nieprzyjemny zapach to oznaka, że mięso nie nadaje się do zakupu.

W związku z tym wiele osób raczej unika pakowanego mięsa, jeśli ma możliwość kupienia go na stosiku z obsługą. Wszystko to przez ryzyko nabycia produktu, który nie jest już pierwszej świeżości. Jest jednak prosty sposób, by przekonać się o jego jakości.

Reklama

Zdjęcie Świeżość pakowanego mięsa można sprawdzić za pomocą tzw. testu palca / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Tak wyczyścisz szufladę na proszek z pleśni i kamienia. Poznaj niezawodne patenty

Sprawdzenie świeżości mięsa. Jak wykonać "test palca"?

Świeżość pakowanego mięsa można sprawdzić za pomocą prostego sposobu. To tzw. test palca, który polega na lekkim naciśnięciu produktu. Jeśli mięso odznacza się zwartością i sprężystością, to znaczy, że nadaje się do zakupu. Jeśli jednak powstaje na nim wgniecenie i nie wraca do swojego pierwotnego kształtu, to lepiej takiego mięsa nie kupować.

W tym przypadku zmysł węchu nie pozwoli rozpoznać, czy pakowane mięso warto kupić. Można jednak zwrócić uwagę na to, co jeszcze znajduje się w opakowaniu. Duża ilość krwistych płynów może być oznaką sporej ilości ulepszaczy, którymi zostało nafaszerowane mięso.

Zobacz także: Pogromca kamienia w czajniku. Wsyp odrobinę, a sprzęt będzie działać jak nowy

***