Królewskie danie czy przysmak biedoty? Skąd wzięła się zupa cebulowa?

Historii na temat powstania tego przysmaku jest wiele. Jedna z najbardziej barwnych opowieści w centrum wydarzeń umieszcza francuskiego króla Ludwika XV. Znany był z tego, że doceniał codzienne przyjemności i uciechy. Pewnego dnia podczas powrotu z polowania, dotarł do jednej ze swoich rezydencji. Niestety, okazało się, że spiżarnia świeciła pustkami. Wśród zapasów znajdowały się wyłącznie: cebula, masło oraz szampan. Wygłodniały władca postanowił wziąć sprawy we własne ręce i z tych składników przygotował zupę. Miała być tak smaczna, że niemalże od razu trafiła na stoły Wersalu, stając się przysmakiem arystokracji.

Brzmi interesująco, lecz historia zupy cebulowej w rzeczywistości rozpoczęła się znacznie skromniej. Gotowano ją w biednych domach - często to właśnie cebula była jedynym dostępnym warzywem w kuchniach najuboższych warstw społecznych. Przyrządzenie zupy sprowadzało się do ugotowania cebuli w wodzie do miękkości, a wręcz do rozgotowania - dzięki temu całość była gęstsza i dawała wrażenie bardziej pożywnej.

Zupa cebulowa doda szykowności codziennym posiłkom

Jak smakuje zupa cebulowa?

Z biegiem czasu receptura faktycznie ewoluowała, a francuska zupa cebulowa stała się synonimem kulinarnego wyrafinowania. Zaczęto przyrządzać ją na treściwym bulionie pełnym smaku. Niektórzy szefowie kuchni dodają wino, grzanki oraz żółty, przypieczony ser.

Obróbka termiczna sprawia, że po ostrym smaku warzywa nie zostaje ślad. W efekcie zupa cebulowa nabiera słodyczy, a dzięki umiejętnie dobranym dodatkom oraz przyprawom tworzy aromatyczną i wyrazistą całość.

Prosty przepis na zupę cebulową

Choć powstała z potrzeby, dziś jest symbolem elegancji i wykwintności. Zupa cebulowa udowadnia, że nie potrzeba drogich produktów ani dużych umiejętności kulinarnych, by stworzyć wyjątkowe danie. Przekonaj się o tym we własnej kuchni.

Składniki

4 duże cebule, drobno posiekane

1,5 l bulionu wołowego (w wersji wegetariańskiej można zastąpić go warzywnym)

1/3 kostki masła

2 łyżki mąki pszennej

4 duże kromki chleba

sól i świeżo mielony pieprz czarny - do smaku

Sposób przygotowania

Masło roztop w dużym garnku na małym ogniu. Następnie wrzuć cebulę i duś bez mieszania przez 15-20 minut. Obróbkę kontynuuj jeszcze przez kwadrans, co jakiś czas mieszając - do momentu pełnej karmelizacji cebuli. Rozpoznasz ją po tym, że warzywo przybrało złotobrązowy kolor i nabrało słodkiego smaku. Oprósz cebulę mąką i duś jeszcze przez 5 minut, cały czas mieszając. Wlej bulion, dopraw solą i pieprzem, doprowadź do wrzenia. Następnie zmniejsz ogień do minimum i gotuj przez 20 minut. Z kromek chleba (możesz wykorzystać czerstwe pieczywo) wytnij okręgi. Rozgrzej piekarnik do 160-170 st. C i lekko je podpiecz. Zupę wlej do żaroodpornych miseczek, na wierzchu ułóż tosty i, jeśli masz ochotę, posyp startym żółtym serem. Wstaw miseczki do pieca na 5 minut. Zupę podawaj gorącą.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło CanvaPro INTERIA.PL

