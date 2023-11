Po upadku PRL-u "zachłysnęliśmy" się wszystkim, co zachodnie. Na szczęście obecnie coraz częściej wracamy do starych, sprawdzonych przepisów. Myśląc o tamtym okresie, do głowy przychodzą mi przede wszystkim takie zupy, jak: pomidorowa, krupnik i zalewajka. Na początku prezentuję przepis na zalewajkę. Niektórzy uważają, że jest to uboższa wersja żurku. Poniżej przepis na tę zupę na ozorkach.

Składniki 2 ozorki wieprzowe

2 liście laurowe

6 ziarenek ziela angielskiego

3 ziemniaki

125 ml zakwasu na żur

sól

pieprz

garść koperku Składniki do podania gęsta śmietana

koperek

Zdjęcie Zupę na ozorkach podaj z kleksem śmietany / Archiwum autora

Opis przygotowania zalewajki:

Ozorki umyć i oczyścić, włożyć do garnka, wlać zimną wodę, przykryć i gotować przez 20 minut. Po tym czasie pozbyć się całego wywaru, a ozorki ponownie zalać wodą. Przyprawić liśćmi laurowymi, zielem angielskim i solą. Ponownie postawić na kuchence - tym razem na jakieś 2 godziny. Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Wrzucić do drugiego garnka, zalać wywarem z ozorków i ugotować. Ozory wystudzić, obrać z błonek i pokroić na drobne kawałki. Do garnka z ugotowanymi ziemniakami przełożyć pokrojone ozorki i wlać zakwas na barszcz - tylko klarowny płyn, bez mącznego osadu. Zakwasu nie za dużo. Przykryć i zagotować. Doprawić solą i świeżo zmielonym pieprzem. Na samym końcu wrzucić garść posiekanego koperku.

Zalewajkę podawać z kleksem gęstej śmietany. Całość udekorować gałązką koperku.

Smak PRL-u. Przepis na zupę pomidorową

Kolejna propozycja to zupa pomidorowa. W lecie robię ją na świeżych pomidorach, a teraz polecam te z puszki lub passatę. Ja mam domowy przecier, który zrobiłam w sezonie. Teraz używam go do przygotowywania zupy.

Składniki 1½ l bulionu jarzynowego

1 cebula

1 łyżka masła klarowanego do smażenia

2 puszki pomidorów z puszki lub litr przecieru pomidorowego

½ szklanki śmietany

Opis przygotowania zupy pomidorowej:

Cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć w garnku na maśle. Gdy stanie się szklista, dodać pomidory z puszki i smażyć dalej. Po chwili zalać bulionem i zagotować. Następnie zmiksować na gładki płyn. Zahartować śmietanę gorącą zupą i przelać do garnka.

Zupę pomidorową podawać z makaronem lub ryżem.

Krupnik na wędzonych żeberkach

Krupnik to ulubiona zupa mojej córki. To dla niej robię jego różne wersje. Dzisiaj przepis na jedną z najsmaczniejszych - na wędzonych żeberkach.

Zdjęcie Krupnik na wędzonych żeberkach / Archiwum autora

Składniki 400 g żeberek wieprzowych wędzonych

3 łyżki kaszy jęczmiennej

2 ziemniaki

1 marchewka

1 pietruszka

1 cebula

1 ząbek czosnku

seler

1 łyżka masła

1 szklanka śmietany

1 liść laurowy

ziele angielskie

sól

pieprz

natka pietruszki

Opis przygotowania:

Żeberka podzielić na mniejsze kawałki, umyć i zalać zimną wodą (ok. 2 l). Mogą to być też skrzydełka lub kości ze schabu. Ale uwaga: to, na czym gotujemy wywar, determinuje smak krupniku. Dodać liść laurowy, ziele angielskie, posolić i podgrzewać na wolnym ogniu do momentu, aż mięso zrobi się całkowicie miękkie. Żeberka wyjąć z garnka i - gdy lekko przestygną - oddzielić mięso od kości. Cebulę pokroić w drobną kostkę, warzywa zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Na patelni rozgrzać masło, wrzucić cebulę i warzywa, podsmażyć. Przełożyć do garnka z wywarem. Można też wlać na patelnię odrobinę wywaru, zamieszać i dopiero wtedy przelać wszystko do garnka. Dodać kaszę i gotować przez mniej więcej 10 minut. Ziemniaki obrać, pokroić w średnią kostkę i dorzucić do zupy. Dodać czosnek przeciśnięty przez praskę. Gotować do momentu, aż ziemniaki zmiękną. Śmietanę zahartować odrobiną gorącej zupy i wlać do garnka. Doprawić świeżo zmielonym pieprzem i solą. Dodać mięso. Garnek zdjąć z ognia i wrzucić posiekaną natkę pietruszki.

Barszcz jak u babci. Podany z tłuczonymi ziemniakami

Ponieważ moi rodzice posiadali gospodarstwo rolne, to warzyw mieliśmy pod dostatkiem. To też nieodłączny składnik zup. Buraki ćwikłowe stanowią podstawę barszczu czerwonego, zabielanego. Proponuję serwować go z tłuczonymi ziemniakami.

Zdjęcie Barszcz warto przygotować nie tylko w wigilię / Archiwum autora

Składniki 100 g suszonych grzybów

włoszczyzna (bez kapusty)

2 liście laurowe

5 ziaren ziela angielskiego

5 ziaren pieprzu

2 ząbki czosnku

natka pietruszki

zakwas z buraków

cukier

sól

½ cytryny Składniki do podania tłuczone ziemniaki

smażona cebulka

natka pietruszki Składniki zakwas 1 kg czerwonych buraków

3 l wody

1 łyżeczka kminku

30 g korzenia chrzanu

1 główka czosnku

3 łyżeczki soli

szczypta cukru

1 kromka chleba razowego

Opis przygotowania barszczu:

Buraki obrać i pokroić na kawałki, zalać letnią, wcześniej przegotowaną wodą, dodać kminek, chrzan, czosnek, sól, cukier i kromkę chleba razowego. Odstawić pod przykryciem na 3-6 dni (najlepiej w naczyniu kamionkowym). Przygotować wywar z suszonych grzybów i warzyw (grzyby uprzednio namoczyć). Przyprawić liśćmi laurowymi, ziarnami pieprzu i zielem angielskim. Ugotować. Przecedzić. Czosnek przecisnąć przez praskę na gazę, zawiązać, wycisnąć sok do sklarowanego wywaru (pod koniec można też zanurzyć w bulionie całe zawiniątko). Dodać zakiszony barszcz. Dosmaczyć solą, cukrem i sokiem z cytryny - zupa powinna być słodko-kwaśna. Podgrzać, ale nie dopuścić do wrzenia, bo barszcz straci kolor.

Barszcz podawać z tłuczonymi ziemniakami, udekorowanymi zrumienioną cebulką oraz natką pietruszki.

Polacy uwielbiają zupy, a wiele przepisów odeszło do lamusa wraz z upadkiem PRL-u. I chociaż tamte czasy wielu nie kojarzą się najlepiej, to pod kątem kulinarnym warto do nich powrócić. Mam nadzieję, że powyższe przepisy przypadną wam do gustu.

