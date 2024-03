Kromki chleba tostowego ułóż ciasno w brytfannie wyłożonej papierem do pieczenia.

Posmaruj je sosem pomidorowym — w wersji błyskawicznej przygotujesz go z przecieru pomidorowego. Jakie przyprawy do pizzy pasują najlepiej? Przecier wymieszaj z oregano albo bazylią. Domowa pizza będzie aromatyczna. Zwróć uwagę, by warstwa sosu nie była zbyt gruba.