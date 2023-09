Najsmaczniejsze przetwory z cukinii. Zrobisz je bez trudu

Ciasto jogurtowe ze śliwkami. Wyśmienity przepis Ewy Wachowicz

Cukinia to niezwykle zdrowe, smaczne i uniwersalne warzywo. Sprawdzi się jako dodatek do zup, potrawek warzywnych, dań z makaronów czy kasz. Doskonale smakuje również solo - usmażona na patelni czy grillowana z dodatkiem przypraw. Niekiedy również wykorzystuje się ją do przyrządzenia deserów - ciast, babeczek, a nawet dżemów. Warto przygotować chociaż kilka słoików cukiniowych przetworów na zimę. Poza marynowaniem tego warzywa i serwowaniem do obiadu, u większości sprawdzi się z pewnością ketchup i dżem z cukinii. Jak je przygotować?

Ketchup z cukinii

Domowy ketchup z cukinii to z pewnością zdrowsza i bardziej odżywcza wersja tego, który kupujemy w sklepie. Smakuje wyśmienicie i doskonale sprawdzi się do kanapek, zapiekanek czy domowej pizzy. Oto co będzie potrzebne, aby go przygotować.

Składniki 1,5 kg obranej cukinii

pół kg cebuli

pół szklanki octu jabłkowego

pół szklanki cukru (można zastąpić ksylitolem lub erytrytolem)

40 dag przecieru pomidorowego

3 łyżeczki soli

Łyżeczka pieprzu

pół łyżeczki pieprzu cayenne (opcjonalnie)

1 łyżeczka słodkiej papryki

Sposób przygotowania:

Przygotowanie ketchupu z cukinii zajmie dwa dni. W pierwszy dzień wieczorem zetrzyj cukinię oraz cebulę na tarce o dużych oczkach, umieścić w misce. Dodać sól, wymieszać i zostawić na noc. Drugiego dnia odlej sok, a następnie gotuj na małej mocy palnika około 20 min. Potem dodaj cukier i ocet, wymieszaj i gotuj jeszcze 20 min. Dodaj koncentrat pomidorowy i przyprawy, wymieszaj dokładnie, gotuj kolejne 20 min, ewentualnie dopraw. Na koniec zmiksuj blenderem. Gorący ketchup przelej do wyparzonych słoików, dobrze zakręć i odwróć wieczkami do dołu, pozostaw tak na przynajmniej 30 min.

Dżem z cukinii

Zdjęcie Pomarańczowy dżem z cukinii robi się naprawdę szybko i sprawnie. Potrzebne będzie tylko kilka składników / 123RF/PICSEL

W każdej kuchni mile widziane są oczywiście domowej roboty dżemy. Jeśli nie jedliście jeszcze tego smakołyku z wykorzystaniem cukinii, koniecznie spróbujcie. Pomarańczowy dżem będzie doskonałym dodatkiem do naleśników, ryżu i innych dań na słodko. Jego przygotowanie jest bardzo proste.

Składniki 1,5 kg obranej cukinii

300 g cukru, ksylitolu lub erytrytolu

2 galaretki pomarańczowe

1 olejek pomarańczowy

1 łyżka kwasku cutrynowego

Sposób przygotowania:

Cukinię przekrój na pół i usuń ze środka pestki, po czym zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Następnie wrzuć do głębokiego naczynia z grubym dnem i zalej wodą - ½ szklanki. Gotuj na małej mocy palnika, aż cukinia zmięknie. Następnie dodaj cukier, galaretkę, olejek i kwasek. Gotuj całość jeszcze ok. 30 min. Gorący dżem przekładaj do wyparzonych słoików, zakręć i odwróć do góry dnem.