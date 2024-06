Pieczarki po raz pierwszy zaczęto uprawiać w Europie we Francji, już w XVI wieku. Grzyby te najlepiej rosną na próchniczych glebach, pojawiają się zaraz po deszczu. Mogą wyrosnąć na polanach, łąkach, polach i wzdłuż dróg oraz w ogródkach roślinnych i warzywnych, jeśli zasilamy ziemię kompostem.

Jakie mamy rodzaje pieczarek i do czego najlepiej je wykorzystać?

Najpopularniejszą odmianą jest pieczarka biała, która ciemnieje, jeśli pokropimy ją sokiem z cytryny. Odmianę tę uznaje się za najbardziej sycącą ze względu na duże ilości błonnika pokarmowego. Biała pieczarka przeciwdziała na złogi w jelitach oraz wspomaga ich procesy detoksykacyjne. Najczęściej wykorzystujemy ją w kuchni, pod różną postacią.

Kolejną odmianą tych najtańszych grzybów jest pieczarka ciemna, różniąca się od tej białej nie tylko kolorem, ale również aromatem. Właśnie dlatego wykorzystujemy ten rodzaj grzybów do dań o intensywnym smaku tj. sosy czy jajecznica z truflami. Pieczarka ciemna ma dużo witaminy D i B2, dlatego działa antystresowo i wzmacniająco - zaleca się spożywanie jej podczas rekonwalescencji po operacjach i zabiegach.

Portobello to kolejna odmiana pieczarki z dużym kapeluszem, nawet do 10 cm średnicy, dlatego możemy wykorzystać ją do faszerowania. Bardzo często obtacza się ten rodzaj pieczarki w panierkę i spożywa jako wegańskie kotlety lub przyrządza na grillu, gdzie zyskuje aromatyczny smak. Portobello również zawiera sporą ilość błonnika pokarmowego.

Wartości odżywcze pieczarek. Co znajduje się w 100 g tych grzybów?

Pieczarki to niskokaloryczne grzyby, ponieważ w 100 g w formie surowej mają jedynie 22 kcal. Ponadto pieczarki w 90 - 95 proc. składają się z wody, a dodatkowo zawierają:

białko - 3 g;

tłuszcz - 0,3 g;

węglowodany - 3 g;

selen - 16 proc. dziennej wartości;

fosfor - 12 proc. dziennej wartości;

kwas foliowy - 4 proc. dziennej wartości;

witamina D - 33 proc. dziennej wartości.

Pieczarki są bogate również w składniki mineralne:

wapń;

żelazo;

magnez;

miedź;

sód;

cynk;

mangan.

Pieczarki mają w swoim składzie witaminy:

witamina B6;

witamina B12;

witamina C;

witamina D ;

witamina E;

niacyna;

ryboflawina;

tiamina;

kwas pantotenowy.

Pieczarki są źródłem witaminy D2, natomiast nasz organizm przekształcą ją w witaminę D. Potrzebujemy jej do wchłaniania wapnia i zdrowych kości.

Jakie właściwości mają pieczarki, dlaczego warto je jeść i jak wpływają na nasz organizm?

Pieczarki mają zdrowotne właściwości. Warto sięgać po nie przy problemach z cholesterolem. Regularne spożywanie przyczynia się do jego obniżenia. Co więcej - grzyby te skutecznie obniżają ciśnienie krwi, zmniejszają ryzyko zawału serca i udaru.

Pieczarki są niskokaloryczne, zawierają mało tłuszczu, a dużo błonnika i wody. Dlatego też zapewniają uczucie sytości, zmniejszają apetyt i hamują wchłanianie tłuszczów. Dzięki temu mają właściwości odchudzające - dieta z pieczarkami może skutkować zrzuceniem zbędnych kilogramów.

U zdrowej osoby trzustka wytwarza insulinę odpowiedzialną za transport glukozy, jednak u osób z cukrzycą organizm przestaje reagować na insulinę, co może doprowadzić do zawału lub udaru. Jedną z właściwości pieczarek jest dostarczanie pożywki bakteriom jelitowym rozkładającym cukry. Wpływają one pozytywnie na gospodarkę glukozową i odgrywają ważną rolę w leczeniu cukrzycy typu 2.

Czy pieczarki są ciężkostrawne?

Komu pieczarki nie służą? Przeciwwskazania

Spożywania pieczarek w nadmiarze powinny unikać osoby mające dnę moczanową. Grzyby powodują odkładanie kryształków kwasu moczowego w stawach, co może nasilać uciążliwe dolegliwości.

Jak wspomniano, pieczarki są ciężkostrawne, dlatego ich spożycie powinny również ograniczyć osoby, które mają chorą wątrobę, trzustkę lub cierpią na zapalenie pęcherzyka żółciowego. Pieczarek nie włączamy do diety lekkostrawnej.

Pamiętajmy również o tym, że pieczarki w wersji marynowanej zawierają duże ilości soli, dlatego w takiej postaci są przeciwwskazaniem dla osób chorujących na cukrzycę i insulinooporność. Z kolei kobiety w ciąży nie powinny spożywać surowych pieczarek, a tylko takie w obróbce cieplnej.

Jakich pieczarek nie jeść - po czym poznać, że są już niezdatne do spożycia?

Świeże, białe pieczarki stają się niezdatne do jedzenia po około czterech dniach, a brązowe nieco dłużej, bo po sześciu dniach. W trakcie zbierania pieczarek musimy obserwować ich kapelusze - nie powinniśmy spożywać grzybów z potłuczonym i miękkim kapeluszem. Unikajmy również wilgotnych pieczarek, na których mogą wystąpić pierwsze zalążki pleśni.Pleśni nie da usunąć się z grzyba - wchodzi w jego głąb i zjedzenie takiej pieczarki może nam zaszkodzić.

Czy pieczarki trzeba obierać ze skórki?

Pieczarki hodowane na halach produkcyjnych rosną w sterylnych warunkach, właściciele muszą przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa, aby produkt mógł trafić do sklepu. W związku z tym nie musimy obierać pieczarek ze skórki.

Pieczarki po zakupie należy jedynie dobrze przemyć i dokładnie oczyścić. Z kolei te znalezione i zebrane w lesie warto obrać ze skórki, ponieważ warunki ich wzrostu nie są tak sterylne, jak na halach produkcyjnych.

Czy można jeść pieczarki na surowo?

Pieczarki można jeść na surowo, nie ma co do tego przeciwwskazań. Są jednymi z najbezpieczniejszych grzybów, dlatego surowe okazy można dodać do różnych dań. Przed spożyciem pieczarek na surowo nie musimy także obierać ich skórki. Pamiętajmy jednak o tym, aby dokładnie je umyć i oczyścić.

