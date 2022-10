Prawdziwek większy od koszyka na grzyby. Niezwykłe znalezisko w Małopolsce

W tym roku obrodziło! Polacy ruszają na grzyby

Początek października, duża wilgotność, opady, ale też jeszcze ciepłe temperatury sprzyjają pojawianiu się grzybów, których w tym roku obserwujemy wysyp. Wszyscy fani grzybobrania zakasają rękawy, by wykorzystać to obrodzenie - przygotować grzybowe przetwory do słoików, czy by ususzyć zbiory i wykorzystać np. do wigilijnych potraw. Nic tak nie cieszy fana grzybów jak pełen koszyk zdrowych i dorodnych okazów. Szczególnie pożądanymi wśród grzybiarzy są borowiki szlachetne, potocznie zwane prawdziwkami, które nadają się do wielu potraw oraz wyróżniają się niepowtarzalnym smakiem. Pani Paulina miała więc podwójne szczęście - znalazła ogromnego grzyba, którym był właśnie borowik szlachetny.

Zebrała prawdziwka, który nie mieści się do koszyka. Waży prawie 1,5 kg!

Na jednej z facebookowych grup zrzeszających sympatyków grzybobrania, swoim zbiorem pochwaliła się pani Paulina. A miała się czym chwalić, ponieważ znalazła zdrowego, ogromnego, bo prawie 1,5-kilogramowego borowika szlachetnego. Wyznała, że na zbiory wybrała się w okolice Tarnowa z koleżanką, a całe grzybobranie trwało około godziny. Koleżanka miała zebrać tyle samo, a ogromny prawdziwek został ususzony.

Ogromny borowik wzbudził zazdrość internautów! "Zakaz wstępu"

Pod postem ze zdjęciami ogromnego prawdziwka posypały się komentarze z gratulacjami. Nietrudno jednak zauważyć, że ogromny borowik wzbudził zazdrość innych hobbystów grzybobrania.

Przesadziłaś. Zakaz wstępu do lasu skomentował post pani Pauliny jeden z użytkowników

