Prosty przepis na sernik to podstawa dla każdego kuchmistrza

Niezbyt często zabierasz się za domowe wypieki, ponieważ nie czujesz cukierniczego powołania? Dotychczasowe niepowodzenia skutecznie cię zniechęciły? Swoje kulinarne próby zacznij od prostego sernika. Z czasem przyjdzie pora na bardziej złożone receptury. Choć proponowane przez nas przepisy nie są skomplikowane, zadowolą też bardziej doświadczonych kucharzy, którzy szukają urozmaicenia. Do dzieła!

Sernik na zimno z mascarpone smakuje wybornie. Dodaj do masy jeden owoc

Sernik bez pieczenia na herbatnikach to propozycja w sam raz nie tylko na lato. Nie wymaga używania piekarnika, więc nie musisz martwić się o to, że deser opadnie. Wygląda szykownie i apetycznie — z powodzeniem podasz go podczas świąt i innych domowych uroczystości. A smak? O to zadba nietypowy dodatek do sernika. Do masy serowej dodaj gruszkę.

Potrzebne składniki:

1 dojrzała gruszka,

500 g sera mascarpone,

½ szklanki cukru pudru,

około 200 g herbatników.

Zdjęcie Gruszka to sekret pysznego sernika bez pieczenia / 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

Gruszkę umyj, obierz ze skórki i zetrzyj na tarce o małych oczkach.

Nie wylewaj soku! Dzięki niemu ciasto będzie przyjemnie wilgotne.

Starty owoc wymieszaj z mascarpone i cukrem. Masa powinna być gładka. Upewnij się, że nie ma żadnych grudek.

Dno formy wyłóż pokruszonymi herbatnikami, na nich umieść serowo-owocową masę.

Wstaw do lodówki na co najmniej dwie godziny, by całość stężała.

Lekki i delikatny — taki przysmak wyląduje na twoim stole.

Co zrobić, żeby sernik nie opadł? Przepis z ziemniakiem

Nie, to nie pomyłka. Dodatek gotowanego ziemniaka do sernika sprawia, że wypiek jest pulchny i nie opada. Do tego znika ryzyko, że stanie się suchy. Zachowując właściwe proporcje, deser nie będzie smakować jak frytki czy tłuczone kartofle. Nieoczywisty składnik wyjdzie mu tylko na dobre.

Lista składników:

250 g ugotowanych ziemniaków,

750 g twarogu,

350 g cukru,

150 g masła,

6 jajek.

Zdjęcie Sernik to uniwersalny deser / 123RF/PICSEL

Przepis na sernik z ziemniakiem krok po kroku:

Ostudzone ziemniaki zmiel z twarogiem trzykrotnie.

Oddziel białka od żółtek, następnie z białek ubij pianę.

Żółtka zmiksuj z cukrem oraz masłem.

Składniki wymieszaj szpatułką lub drewnianą łyżką.

Przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.

Piecz w temperaturze 180°C przez 40 minut.

Prawda, że przepis na sernik nie jest skomplikowany? Pamiętaj jedynie o tym, by studzić ciasto powoli — bez wyjmowania z piekarnika przy uchylonych drzwiczkach.

