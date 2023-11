Mąka, jajka i wybrany nabiał, najczęściej kefir lub maślanka, stanowią podstawę do przygotowania idealnie przyrumienionych racuszków. Na tym etapie ciasto można wzbogacić o dodatek drożdży, owoców, a nawet twarogu. Okazuje się, że wystarczy dokonać zamiany jednego składnika, by uzyskać jeszcze bardziej puszysty i oszałamiający efekt. W czym tkwi sekret doskonałych racuszków? Sprawdź teraz.

Zdjęcie