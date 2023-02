Obowiązkowy na niedzielnym stole, doskonały w walce z przeziębieniem i infekcjami. Rosół to staropolskie danie, które do dziś jest jedną z najczęściej przyrządzanych zup w Polsce. Sposobów na jego przygotowanie jest naprawdę wiele, lecz najpopularniejszym z nich jest gotowanie go na kurze. Co o tym sądzi Magda Gessler?

Na jakim mięsie nie gotować rosołu?

Kura została wskazana przez Magdę Gessler jako najgorsze mięso na rosół. Tłumaczy to faktem, że mięso kury pełne jest hormonów, które podczas wygotowywania w wywarze stają się bardzo szkodliwe dla zdrowia. Najlepszy rosół ugotujemy zatem na kaczce lub wołowinie.

Gessler wskazuje przede wszystkim szponder wołowy, a także ogon wołowy, który według restauratorki daje nieprawdopodobny smak, a także poprawia kolor i wpływa na bogatą konsystencję. Innym mięsem, które można dodać do wywaru, są kurze łapki i gicze wieprzowe. Doskonale zagęszczają zupę i nadają jej głębokiego smaku. Zasada jest prosta, im tłustsze mięso, tym rosół będzie smaczniejszy.

Zdjęcie Kurze łapki są bogate w kolagen, dzięki czemu nadają rosołowi bogatej konsystencji / 123RF/PICSEL

Magda Gessler jest zwolenniczką dodawania różnych rodzajów mięsa do wywaru, a nie ograniczania się tylko do jednego z nich. Dzięki temu smak jej rosołu jest dużo bardziej złożony. Restauratorka podkreśla, aby zawsze wybierać najświeższe mięso wysokiej jakości. Ważną kwestią, o której trzeba pamiętać podczas gotowania mięsa, jest umieszczanie go w zimnej wodzie, a następnie zagotowanie całości. Ilość wody też ma znaczenie. Magda Gessler podkreśla, żeby nie dodawać jej w zbyt dużej ilości, ponieważ rozwodni potrawę i wpłynie na jej smak.

Włoszczyzna w rosole - ważna jest kolejność

Magda Gessler daje również inne wskazówki, które pomogą stworzyć doskonały w smaku rosół. Kolejność składników ma duże znaczenie! Według przepisów Magdy Gessler na początku przygotowywania wywaru, należy gotować samo mięso. Dopiero po upływie jednej godziny można dodać do garnka włoszczyznę. Ważne jest, aby do przyrządzenia rosołu używać tylko świeżych warzyw, a unikać tych mrożonych, które mają zdecydowanie mniej smaku i aromatu. Warzywa można wcześniej podpiec, dzięki temu uwolnią więcej aromatu i sprawią, że zupa będzie smakować jak nigdy.

Kiedy solić rosół?

Sól jest bardzo ważnym składnikiem rosołu, bez którego ciężko wyobrazić sobie dobrą zupę. Nie każdy jednak wie, że sól należy dodać tylko na koniec gotowania. Najlepiej zrobić to na 10 minut przed zdjęciem zupy z ognia. Zasada ta dotyczy tylko solenia potrawy, wszystkie inne przyprawy i zioła powinny wylądować w zupie razem z warzywami.