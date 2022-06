Polacy uwielbiają pomidorówkę! Chętnie jemy ją zarówno w dni powszednie, jak i w czasie rodzinnych uroczystości. W wielu domach przepis na idealną zupę pomidorową przekazywany jest z pokolenia na pokolenie.

Okazuje się jednak, że zupa pomidorowa, przygotowana w nieodpowiedni sposób może negatywnie wpłynąć na zdrowie, a nawet przyczynić się do zwiększenia ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych. Czego powinniśmy unikać, przyrządzając popularne danie, by wciąż było zdrowe i pożywne?

Dieta antyrakowa. Czego należy się wystrzegać?

Popularne powiedzenie, które mówi, że jesteśmy tym, co jemy, nie jest przesadzone. Dieta ma nieoceniony wpływ na nasze zdrowie. Codzienny jadłospis wpływa na właściwe funkcjonowanie organizmu. Wartościowo się odżywiając, możemy zmniejszyć ryzyko wielu groźnych chorób - także tych nowotworowych.

Dieta antyrakowa powinna składać się przede wszystkim z produktów świeżych i lokalnych. Opiera się między innymi na bogatych w składniki odżywcze owocach i warzywach. Osoby, które chcą zmniejszyć ryzyko wystąpienia nowotworów, powinny unikać potraw wysoko przetworzonych, a więc między innymi fast foodów oraz żywności zawierającej szkodliwe substancje konserwujące.

Zdjęcie Bisfenol A stosuje się między innymi podczas produkcji opakowań PET, niektórych pojemników na żywność oraz puszek aluminiowych / 123RF/PICSEL

Dodajesz ten składnik do zupy pomidorowej? Natychmiast przestań!

Eksperci są zdania, że bisfenol A (BPA), a więc związek chemiczny z rodziny fenoli szkodzi i przyczynia się do rozwoju niektórych chorób - także nowotworów (raka piersi i prostaty). Bisfenol A stosuje się między innymi podczas produkcji opakowań PET, niektórych pojemników na żywność oraz puszek aluminiowych. Ten związek może przeniknąć do organizmu drogą pokarmową. Dlatego należy unikać produktów spożywczych zamkniętych w opakowaniach, które go zawierają, na przykład pomidorów w puszce.

Jeśli koniecznie chcemy do pomidorowej dodać pomidory w puszce, zwróćmy uwagę, by na opakowaniu produktu znajdował się napis "BPA free" - w ten sposób ograniczymy kontakt ze szkodliwym i toksycznym związkiem.

