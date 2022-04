Terapia fitohormonami - skuteczne wsparcie w czasie menopauzy

Życie i styl

Dołącz do nas:

Fitohormony to naturalne związki roślinne, których działanie jest zbliżone do hormonu występującego w ludzkim organizmie - estrogenu. W ostatnim czasie ich stosowanie staje się coraz popularniejsze. Na co mają wpływ fitohormony? Gdzie można je znaleźć i komu są zalecane? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Terapia fitohormonami zalecana jest kobietom w okresie menopauzy - poprawia samopoczucie i łagodzi uciążliwe dolegliwości związane z klimakterium / 123RF/PICSEL