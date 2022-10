Nigdy nie wyrzucaj surowej skóry z kurczaka. Oto, do czego dodaje ją Ewa Wachowicz

Co zrobić z warzywami i mięsem z rosołu? Ewa Wachowicz proponuje wykorzystać te składniki do zrobienia wyjątkowego w smaku pasztetu. Nie zapieczemy go w brytfannie, a w słoikach. Świetnie sprawdzi się jako przekąska, czy nawet główne danie.

Zdjęcie Mięso z rosołu można wykorzystać do zrobienia pasztetu, kotletów mielonych czy farszu do pierogów / 123RF/PICSEL