Rolada z cukinii: Przepis

Rolada z cukinii to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych przepisów z tym warzywem. Świetnie sprawdzi się też jako przekąska dla gości. Nie potrzebujesz wiele czasu, ani umiejętności, by ją przygotować. Składniki na roladę z cukinii to:



Składniki jedna cukinia

6 jajek

łyżeczka sproszkowanego czosnku

3 ząbki świeżego czosnku

25 dag kremowego serka kanapkowego

pęczek koperku

sól, pieprzy do smaku

Rolada z cukinii: Wykonanie

Przygotowanie rolady z cukinii zaczynamy od umycia warzywa i odkrojenia końcówek. Następnie ścieramy ¾ cukinii na tarce o grubych oczkach. Rozbijamy jajka i przyprawiamy solą, pieprzem i łyżeczką sproszkowanego czosnku. Mieszamy składniki, aż jajka nabiorą kremowego koloru. Dodajemy cukinię i mieszamy. Bachę z piekarnika smarujemy olejem roślinnym i wykładamy papierem do pieczenia. Wylewamy jajka z cukinią na papier do pieczenia i dokładnie rozprowadzamy. Pozostałą część cukinii kroimy w cienkie plasterki. Układamy gęsto plasterki cukinii na blaszce, tak by dokładnie przykryły masę jajeczno-cukiniową. Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza na 20 minut. W tym czasie kroimy koperek. Ścieramy na tarce lub przeciskamy przez praskę trzy ząbki czosnku. Wykładamy serek do miski, dodajemy koperek, czosnek i łyżeczkę soli. Składniki dokładnie mieszamy. Wyjmujemy cukinię z piekarnika i przekładamy ją na świeży papier do pieczenia, warstwą z plasterkami do dołu. Sowicie smarujemy spód cukiniowego ciasta serkiem. Zwijamy roladę i zawijamy ją w papier do pieczenia. Odkładamy zawiniątko na godzinę. Po tym czasie rolada z cukinii jest gotowa do podania. Wystarczy ją pokroić i można pałaszować.

Smacznego!

