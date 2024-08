Kosmita w ogródku, czyli co warto wiedzieć o patisonie?

Dyskowaty kształt warzywa sprawia, że wielu osobom kojarzy się ze statkiem kosmicznym. Trzeba przyznać, że wizualnie wyróżnia się na tle innych warzyw, które uprawiamy w ogródkach. Nie tylko wygląd powinien nas przekonywać do uprawy. Ogrodnicy docenią fakt, że nie jest wymagający, a pierwsze sztuki zobaczymy na grządce już po pięciu tygodniach od wysiewu. Patison jest w stanie owocować aż do pierwszych przymrozków, więc powinniśmy z apetytem wykorzystywać go w kuchni.

Włącz do diety dla odporności i odchudzania

Patison jest warzywem o niskiej kaloryczności, co czyni go idealnym wyborem dla osób dbających o linię. W 100 g zawiera zaledwie 20-30 kcal. O ile nie poddamy go smażeniu w panierce i na głębokim tłuszczu lub nie zalejemy sosem serowym, ułatwi komponowanie różnorodnych i smacznych posiłków, które podczas odchudzania pomogą zapomnieć o dietetycznych wyrzeczeniach.

Jest bogaty w kwas askorbinowy i witaminę A. Zdrowotny zestaw uzupełniają witaminy z grupy B, potas, magnez i wapń, co przekłada się na pozytywny wpływ jedzenia patisonów na odporność, wzrok, stan skóry, procesy metaboliczne i układ nerwowy. Patison to również dobre źródło błonnika, który wspomaga trawienie i regulowanie poziomu cukru we krwi.

Jak smakuje patison?

Niektórzy zarzucają mu, że nie ma smaku. Faktycznie, patison jest bardzo delikatny, ale warto spojrzeć na to, jak na zaletę. Doskonale będzie współgrać z większością przypraw i innych produktów zgromadzonych w spiżarce. Może wystąpić w charakterze dania głównego lub dodatku. Podpowiadamy, co można zrobić z patisonów. Pole manewru w kuchni jest szerokie.

Efektowne faszerowane patisony

Warzywo świetnie nadaje się do faszerowania. Zachowuje swój niecodzienny kształt, więc może być propozycją posiłku, którym zrobisz wrażenie na wszystkich zebranych przy stole. Można napełnić go mięsem mielonym, ryżem, warzywami i serem, a następnie zapiec w piekarniku. Smaczne i sycące danie z patisona pięknie wygląda, a jeszcze lepiej smakuje.

Patisony nadziewane będą obiadowym przebojem 123RF/PICSEL

Zupa krem z patisonów

Patison doskonale sprawdza się jako baza do zupy krem. Po ugotowaniu z innymi warzywami, takimi jak marchew, ziemniaki i cebula, można zmiksować go na gładki krem i serwować z chrupiącymi grzankami. Podasz go na pierwsze danie obiadowe, a może w ramach ciepłej kolacji? Decyduj wedle własnego apetytu.

Chrupiące placki z patisonów

Rozdrobnione na tarce warzywo można zamienić w masę na rumiane placki, podobne do ziemniaczanych. Placki z patisonów są lekkie, chrupiące i stanowią ciekawe rozwiązanie dla kucharzy, którym doskwiera monotonia w kuchni.

Im młodsze warzywa, tym lepsze 123RF/PICSEL

Grillowane patisony

Nadal możemy cieszyć się sezonem grillowym. Nie warto stawiać wyłącznie na takie klasyki, jak kiełbaski z rusztu. Wystarczy, że patisona pokroisz w plastry, skropisz oliwą i posypiesz ulubionymi przyprawami. Wrzuć na ruszt, a po chwili zyskasz smakowitą przekąskę lub dodatek do grillowanego mięsa.

Marynowane patisony

Czy ogórki kiszone odchodzą do lamusa? Tego raczej nie można się spodziewać, w końcu są klasykiem w polskiej kuchni. Nadal jednak warto próbować nowych receptur i smaków. Ciekawych wrażeń dla kubków smakowych dostarczą marynowane patisony. Warzywo pokrój w plastry albo w kostkę, włóż do słoików i dodaj zalewę octową wraz z przyprawami, których zwykle używasz do marynowania wspomnianych ogórków. W ten sposób uzyskasz smaczny dodatek do kanapek albo sałatek.

