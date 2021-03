Obłędny tort orzechowo-jabłkowy

Niewielki tort, w sam raz na uroczystości rodzinne w ograniczonym składzie. Pyszny, nie za słodki, również dla tych, którzy dbają o linię.

Reklama

Zdjęcie Ten tort z pewnością zrobi wrażenie na gościach /materiały prasowe

Składniki na biszkopt 160 g orzechów laskowych

4 jajka

50 g ksylitolu lub innego słodzidła

1 łyżeczka karobu lub kakao Składniki na masę jabłkową 3 jabłka (np. szara reneta)

3 łyżeczki żelatyny

1 białko

ksylitol – do smaku Składniki na polewę 50 g czekolady

6 łyżek mleka kokosowego

1 łyżeczka oleju kokosowego Składniki dodatkowe ½ słoika dżemu gruszkowego z dużymi kawałkami owoców

Przygotowujemy tortownicę o średnicy 18 cm.

Reklama

Orzechy mielimy (nie musimy obierać ich ze skórki, bo ciasto będzie brązowe). Żółtka ucieramy z ksylitolem na puszystą, jasną masę. Białka ubijamy na sztywną pianę. Żółtka mieszamy razem z orzechami. Dodajemy partiami pianę z białek, łączymy ją z orzechami delikatnymi ruchami łyżki góra-dół. Umieszczamy w wyłożonej papierem formie, której brzegów niczym nie smarujemy.

Pieczemy ok. 35-40 minut w piekarniku nagrzanym do ok. 160-170 stopni C. Ciasto zostawiamy w piekarniku, aż wystygnie.

Jabłka obieramy, kroimy na kawałki, podlewamy łyżką wody, dusimy pod przykryciem do miękkości. Przecieramy przez rzadkie sitko. Wsypujemy żelatynę, podgrzewamy, do połączenia składników, ale nie zagotowujemy. Studzimy.

Białko ubijamy na sztywną pianę, łączymy z zimną masą jabłkową. Odstawiamy do wstępnego zagęszczenia.

Czekoladę wraz z mlekiem umieszczamy w kąpieli wodnej, mieszamy do rozpuszczenia. Dodajemy tłuszcz, mieszamy. Jeżeli widzimy, że masa się lekko rozwarstwia, traci połysk, dodajemy jeszcze łyżkę mleka kokosowego.

Biszkopt przecinamy na trzy części. Na pierwszy placek wykładamy dżem, przykrywamy drugim, na który wykładamy masę jabłkową, ponownie biszkopt. Na wierzchu rozprowadzamy masę czekoladową.

Przepis pochodzi z książki "Chleb bezglutenowy i inne wypieki" Agnieszki Bednarskiej

***

Zobacz także:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ewa gotuje": Perliczka na miodzie Polsat

Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>