Za co odpowiedzialna jest wątroba w organizmie?

Nasze zdrowie i dobre samopoczucie zależy od tego, jak dobrze nasz organizm oczyszcza się z toksyn. Za to właśnie odpowiada wątroba. Narząd ten pełni w naszym organizmie bardzo ważne funkcje. Jest on odpowiedzialny za odtruwanie, magazynowanie składników odżywczych, metabolizowanie węglowodanów i białek, a także produkowanie żółci niezbędnej w procesie trawienia.

Owocowe koktajle to prawdziwy smak lata

Koktajl to doskonała letnia przekąska, która nie tylko świetnie smakuje, ale i dostarcza naszemu organizmowi drogocennych substancji odżywczych. Latem smakują one najlepiej, ponieważ do ich przygotowania możemy wykorzystać świeże i pełne smaku owoce. Zimny koktajl to również idealny sposób na orzeźwienie w upalny dzień.

Koktajle możemy przyrządzić nie tylko z owoców, ale i warzyw takich jak marchew, burak, seler naciowy, szpinak czy też sałata. Doskonałym dodatkiem do tych napoi są również:

nasiona chia,

kakao,

kurkuma,

jagody goji,

spirulina,

cynamon,

herbata matcha.

Przepis na koktajl oczyszczający wątrobę

Jednym z najskuteczniejszych sposobów stymulowania detoksykacji wątroby jest regularne picie naturalnych koktajli. Większość przepisów na oczyszczające napoje to warzywne propozycje z burakiem lub zielone koktajle z selera i pietruszki. Jeśli jednak latem mamy ochotę na lekki i słodki przysmak, możemy przygotować świeży koktajl z jagód, żurawiny i szpinaku. Potrzebujemy:

szklankę jagód,

pół szklanki świeżej żurawiny,

garść świeżego szpinaku,

1 banana,

1 łyżkę siemienia lnianego,

pół limonki,

mleko roślinne.

Do blendera wrzucamy wszystkie składniki, wyciskamy sok z połowy limonki, a także dodajemy odrobinę mleka roślinnego. Całość miksujemy, aż do uzyskania pożądanej konsystencji. Jeśli nasz koktajl jest zbyt gęsty, możemy dodać do niego więcej mleka.

Oczywiście koktajl to nie wszystko. Ten zdrowy napój powinien być uzupełnieniem zbilansowanej diety, w której należy unikać nadmiaru tłuszczu oraz przede wszystkim fast foodów. Aby zadbać o wątrobę, powinniśmy odstawić na bok wszelkie używki takie jak papierosy czy alkohol. Dodatkowo w ciągu dnia musimy pamiętać o spożywaniu prawidłowej ilości wody, czyli od 1,5 do 2 litrów.

Zdjęcie Koktajl z jagodami to idealna propozycja na lato. Napój ten doskonale oczyści wątrobę / 123RF/PICSEL

