Odchudzone ciasto z jabłkami. Mało kalorii, a smakuje wybornie

Oprac.: InteriaKobieta Redakcja

Kto nie uwielbia zapachu wypieków unoszących się w domu, gdy pogoda za oknem nie rozpieszcza? Kawałek ciepłej, pachnącej cynamonem szarlotki jak mało co potrafi umilić jesienne popołudnie. Dla osób, które starają się schudnąć jest to niestety niewskazana, kaloryczna przekąska. Na szczęście istnieje sprawdzony przepis na pyszne fit ciasto z jabłkami, które można jeść bez obaw o linię. Zrobisz je bez najmniejszego trudu.