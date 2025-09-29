Odchudzone ciasto z jabłkami. Mało kalorii, a smakuje wybornie
Kto nie uwielbia zapachu wypieków unoszących się w domu, gdy pogoda za oknem nie rozpieszcza? Kawałek ciepłej, pachnącej cynamonem szarlotki jak mało co potrafi umilić jesienne popołudnie. Dla osób, które starają się schudnąć jest to niestety niewskazana, kaloryczna przekąska. Na szczęście istnieje sprawdzony przepis na pyszne fit ciasto z jabłkami, które można jeść bez obaw o linię. Zrobisz je bez najmniejszego trudu.
Spis treści:
- Czy szarlotkę można jeść na diecie odchudzającej?
- Fit ciasto z jabłkami - przepis krok po kroku
Czy szarlotkę można jeść na diecie odchudzającej?
"Odchudzona" wersja jabłecznika może być tak samo smaczna i aromatyczna jak ta tradycyjna. Wystarczy jedynie nieco zmodyfikować przepis, aby jej porcja nie zaburzyła starań o niższą masę ciała. Fit ciasto z jabłkami ma nie tylko mniej kalorii i niższy indeks glikemiczny, ale również posiada więcej błonnika, przez co lepiej nasyci.
Przygotuj jabłecznik w tej zdrowszej wersji, a zdziwisz się jak dobrze smakuje. Wszystkie składniki są łatwo dostępne, a przygotowanie bardzo proste. Ta pyszna przekąska sprawdzi się zarówno na drugie śniadanie, jak poczęstunek przy okazji wizyty gości.
Fit ciasto z jabłkami - przepis krok po kroku
Aby przygotować zdrowszą i mniej kaloryczną wersję ciasto z jabłkami najlepiej będzie wprowadzić kilka modyfikacji:
•zamiast białej mąki wykorzystać pełnoziarnistą lub owsianą
•zamiast cukru użyć ksylitolu, erytrytolu lub innego niskokalorycznego słodzika
•do ciastka dodać dużą ilość jabłek i dużo cynamonu
•zmniejszyć ilość tłuszczu
Składniki
- 500 g jabłek
- skórka z jednej cytryny
- 2 jajka
- 100 g ksylitolu
- szczypta soli
- 120 g mąki orkiszowej jasnej lub pełnoziarnistej
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 100 ml mleka
- łyżka cukru pudru
Sposób przygotowania:
1.Jabłka umyj pokrój w plasterki, bez obierania.
2.Wymieszaj jabłka ze skórką startą z cytryny.
3.Jajka ubij na sztywno. Dodaj słodzik i miksuj.
4.Następnie partiami dodawaj mąkę, mleko i połącz mikserem.
5.Z masą za pomocą łyżki wymieszaj większą połowę pokrojonych jabłek.
6.Blaszkę lub naczynie żaroodporne wyłóż papierem do pieczenia, przełóż do niego ciasto.
7.Na wierzchu wyłóż pozostałe jabłka i posyp odrobiną cynamonu.
8.Piecz ok. 40 minut w temperaturze 180 stopni.
Smacznego!