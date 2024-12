Choć przepisów na zupę grzybową jest mnóstwo, to wspólnym mianownikiem są oczywiście grzyby. Chcąc cieszyć się doskonałym smakiem tych leśnych darów natury, warto sięgnąć po ususzone grzyby, w których skoncentrowane jest wszystko to, co najlepsze, a więc wspomniany smak i zapach. Najlepszy efekt uzyskamy, gdy do naszej zupy trafią suszone borowiki i podgrzybki.