Świąteczne przepisy siostry Anastazji

Siostra Anastazja gotowaniem mówi - kocham. Zakonnica od lat dzieli się sprawdzonymi sposobami na to, aby zachwycić gości wyjątkowym w smaku daniem czy rozpływającym się w ustach deserem. Jej książki kulinarne cieszą się ogromną popularnością. Jak podkreślała wiele razy, ma nadzieję, że pomogą ludziom odkrywać talent kulinarny i tworzyć smaczne potrawy, ale też uświadomią, jak ważne jest pielęgnowanie zdrowej relacji. W jej bogatych archiwach nie brakuje także przepisów na świąteczne dania. Zapytana o to, jakie dania królowały na jej wigilijnym stole, wymieniła na pierwszym miejscu zupę grzybową. Nie mogło oczywiście zabraknąć też kapusty z grochem, pierogów ruskich i z kapustą, gołąbków z ziemniakami. - Nie jadało się u nas natomiast ryb. Spożywaliśmy to, co było darem pola, ogrodu i lasu - przyznała.

Zupa grzybowa według przepisu siostry Anastazji

Jednym z wymienionych przez siostrę Anastazję wigilijnych dań była zupa grzybowa. Podawana z dość nietypowym dodatkiem - kaszą gryczaną. Oto instrukcja, jak ją przygotować. Przepis pochodzi z książki "Siostra Anastazja. Życie pełne smaku".

Zdjęcie Zupa grzybowa z kaszą gryczaną według przepisu siostry Anastazji / materiały prasowe

Zupa grzybowa z kaszą gryczaną - składniki

2-3 l wody (lub rosołu)

1/2 szklanki kaszy gryczanej

2-3 dag suszonych grzybków (borowiki lub inne)

1/4 korzenia selera

1 marchewka

1 pietruszka

1/2 pora

2 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki

1/2 szklanki słodkiej śmietany

1/2 płaskiej łyżki mąki pszennej

1-2 łyżki tłuszczu (ewentualnie)

sól

pieprz

Przygotowanie zupy grzybowej

Grzyby namoczyć dzień wcześniej (najlepiej przez noc), ugotować i pokroić w paseczki. Marchew, pietruszkę, por i seler obrać, ugotować i pokroić na półplasterki. Kaszę uprażyć na sypko. (Jeżeli zupa jest gotowana na wodzie, do uprażonej kaszy można dodać tłuszcz). Do wody (rosołu) dodać pokrojone jarzyny, grzyby wraz z wywarem grzybowym i kaszę. Doprawić do smaku i zabielić śmietaną roztrzepaną z mąką. Wymieszać, przyprawić do smaku i posypać drobno posiekaną natką pietruszki.